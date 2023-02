HP presenta la sua nuova soluzione per la post-stampa digitale ad alta velocità su cartone ondulato, la macchina da stampa HP PageWide C550. Questa piattaforma avanzata single-pass è progettata per supportare i converter ad ottimizzare i costi di produzione e incrementare l’efficienza operativa per la realizzazione di imballaggi in cartone ondulato.

Basata sulla pluripremiata e collaudata tecnologia di stampa C500, la C550 garantisce maggiore produttività e valore al settore degli imballaggi industriali. Grazie alla tecnologia HP Thermal Inkjet e agli inchiostri a base d’acqua autentici, il sistema offre una qualità di stampa offset costante e a velocità di produzione elevate supportando al contempo gli obiettivi di economia circolare.

Con una velocità di 90 metri lineari (295 piedi lineari) al minuto, la macchina da stampa HP PageWide C550 è in grado di produrre scatole Flexo e Litho di alta qualità a una velocità costante, senza incorrere in rallentamenti. Inoltre, grazie alla tecnologia di stampa digitale, aiuta i converter a ottimizzare le scorte, ridurre l’obsolescenza e accelerare i tempi di consegna. Consentendo maggiore efficienza economica, produzione più versatile e soluzioni di imballaggio più sostenibili, la macchina da stampa HP PageWide C550 offre notevoli opportunità di crescita ai converter che devono fronteggiare la crescente pressione della supply chain. La macchina, infatti, consente loro di accettare anche le commesse che richiedono una flessibilità ottenibile esclusivamente attraverso la produzione digitale.

“HP conferma il proprio investimento nel mercato del packaging così da creare nuove opportunità per i converter e i brand di imballaggi, affinché possano trarre vantaggio dal passaggio dalla trasformazione da analogico a digitale. Siamo entusiasti di poter offrire la soluzione C550 al settore del cartone ondulato. Questa macchina si basa sul comprovato successo della C500 e consente ai converter di produrre a costi ridotti scatole Flexo e Litho ad alta velocità e senza rallentamenti. Lavoriamo costantemente per realizzare soluzioni innovative che siano in grado non solo di incrementare la stabilità e la produttività post-stampa per i converter, ma anche di rispondere alle esigenze di qualità e flessibilità dei brand attivi nel settore degli imballaggi” ha dichiarato David Tomer, General Manager HP Post-print corrugated solutions.

Disponibile per l’installazione entro la fine dell’anno, la nuova macchina da stampa funziona a una velocità costante di 90 ml/min (295 piedi lineari/min), con una qualità di stampa eccezionale. La macchina supporta l’aumento della capacità degli impianti e aiuta a ridurre i costi di produzione per gli imballaggi in cartone ondulato.

Saica Group, azienda specializzata in imballaggi in cartone ondulato, ha scelto la C550 per la sua sede di Viana, in Spagna. L’azienda è orientata alla digital transformation e all’utilizzo di tecnologie innovative per rispondere alla crescente domanda di produzioni più ridotte e personalizzate. L’installazione della macchina è prevista per la fine dell’anno e supporterà l’aumento della potenzialità dell’impianto per la produzione di imballaggi in cartone ondulato.

La recente collaborazione di HP con HYBRID Software ha dato vita a una soluzione per i flussi di lavoro in prestampa per il packaging che consente di trasferire facilmente le grafiche dai formati litho e flexo. HYBRID PackZ offre una combinazione unica di procedure automatizzate e strumenti di prestampa dedicati. L’editor PDF professionale consente di preparare i progetti per qualsiasi processo di stampa, arricchendoli con priming e separazione dei profili colore, gestendo set di inchiostri e retinatura basata su oggetti, nonché applicando il trapping e generando crocini e pannelli dinamici. HYBRID PackZ consentirà agli utilizzatori di C550 di preparare i file con la massima efficienza e ridurre gli errori, rendendo più semplice e produttiva la fase di prestampa 4.

HP sarà presente presso lo stand n. 2528 al CCE International 2023, in programma da 14 al 16 marzo presso il centro fieristico Messe München di Monaco di Baviera, in Germania. Il programma prevede una presentazione introduttiva della nuova macchina da stampa C550 il 14 marzo nel padiglione espositivo.