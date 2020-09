Heidelberg “Innovation Week”: dal 19 al 23 ottobre le novità nel settore stampa Commerciale, Packaging ed Etichette

“Innovation Week” dal 19 al 23 Ottobre 2020 è l’evento multimediale di Heidelberg per la presentazione di prodotti, colloqui con esperti e conversazioni individuali via video chat. Con lo slogan “Unfold your potential”, Heidelberg presenta vantaggi e potenzialità offerti dalla digitalizzazione dei processi nei vari segmenti di mercato. L’obiettivo è aumentare la competitività e la produttività delle aziende attraverso tecnologie innovative, nuovi modelli di business e soluzioni end-to-end.

Durante le presentazioni online, i clienti potranno porre qualsiasi domanda attraverso video chat personalizzate – in più di 35 paesi, 30 lingue e 15 fusi orari diversi – prenotabili fin da ora. “Ci consideriamo partner per inostri clienti, vogliamo mostrare loro tutti i vantaggi offerti dalle nostre nuove soluzioni,” dice Ludwig Allgoewer, Responsabile del Global Sales and Marketing di Heidelberg. “Diamo ai nostri clienti e a tutte le persone interessate l’opportunità di confrontarsi direttamente con i nostri esperti, in modo simile a quanto accadrebbe dal vivo durante una fiera”

L’esperienza del marchio Heidelberg attraverso i nuovi canali digitali

L’evento è incentrato sulla competitività. Come possono fare le aziende commerciali a ridurre la complessità dei processi aumentando produttività ed efficienza? Questi ed altri argomenti verranno trattati durante le prime due giornate dedicate alla Stampa Commerciale. Il terzo giorno sarà invece dedicato alla produzione di Etichette carta-colla con finitura ecosostenibile secondo standard elevati. Prodotti di consumo e servizi digitalizzati per la produzione di imballaggi saranno uno dei temi principali degli ultimi 2 giorni dedicati al Packaging e, in particolare, alla produzione di scatole pieghevoli.

Le presentazioni si terranno in Inglese e Tedesco, con possibilità di sottotitoli in altre sei lingue: Italiano, Francese, Giapponese, Portoghese, Russo e Spagnolo.

Registrazione all’evento: semplice e gratuita

Chiunque sia interessato può registrarsi in modo semplice e gratuito cliccando sul link “heidelberg.com/innovationweek”. Una sola registrazione offre l’accesso a tutto! Le presentazioni saranno registrate e verranno messe a disposizione dalla settimana successiva all’evento.

Nuova esperienza digitale anche attraverso l’app myHD

É possibile accedere all’ Innovation Week anche attraverso la nuova app mobile di Heidelberg myHD, che fornisce all’utente informazioni sui nuovi prodotti, servizi e presentazioni dell’azienda prima, durante e dopo l’Innovation Week e tutti i contatti dei relatori e degli esperti Heidelberg. myHD è stata lanciata il 28 Settembre scorso, ed è disponibile disponibile per download in Tedesco e Inglese da Google Play (Android)https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hdmmyhd&hl=de e nell’ App Store (iOS) https://apps.apple.com/de/app/myhd/id1481438594.