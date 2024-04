Guandong presenta “The Speciality 2024”

Creatività e innovazione sono da sempre parte integrante del DNA di Guandong. Un fil rouge che si declina non solo nella messa a punto di prodotti e materiali all’avanguardia, sviluppati per rispondere, se non addirittura anticipare, le necessità emergenti, ma anche nella creazione di strumenti inediti che lo Specialista delle Specialità mette a disposizione del mercato con l’intento di ispirare e “fare cultura”.

Proprio con questo obiettivo nasce “The Speciality 2024”. Non un semplice catalogo, ma un magazine ricco di esclusivi contenuti multimediali che Guandong rivolge a tutti gli interlocutori della filiera: dai rivenditori agli stampatori, dagli architetti agli installatori, dai designer ai clienti finali. “The Speciality 2024 è pensato per offrire spunti e idee innovative”, afferma Giulia Landoni, Marketing and Communication Manager di Guandong. “L’abbiamo ideato con l’intento di creare uno strumento di lavoro interattivo, attraverso il quale condividere il nostro consolidato know how in ambito di materiali e supporti per la stampa, rispondendo in modo creativo alle nuove tendenze della decorazione d’interni e della visual communication”.

Nella rinnovata veste di magazine, la raccolta che illustra tutta l’ampia offerta di supporti per la stampa firmati Guandong, si arricchisce, infatti, di interessanti focus tematici, con articoli di approfondimento dedicati a soluzioni speciali per la quali vengono suggerite applicazioni inedite in ambito di interior decoration. Tra i protagonisti di queste pagine tre esclusive pellicole che coniugano versatilità ed eleganza: Dotty Satin, la soluzione texturizzata che consente di creare privacy trasformando finestre, pareti di vetro e altre superfici in progetti di design; Shop Sign, la pellicola per pavimenti stampabile, proposta per il wayfinding nelle scuole; ReVita Tack Puro, film decorativo riciclato e riciclabile che coniuga tecnologia e sostenibilità per la personalizzazione di pareti, pavimenti e arredi.

Altra novità al servizio dei lettori, la Biblioteca Guandong: una raccolta scaricabile in continuo aggiornamento che include guide multimediali ricche di consigli pratici per la realizzazione di applicazioni speciali, il nuovo iNFO Point con schede dettagliate su specifici prodotti, ma anche indicazioni utili sullo smaltimento degli imballi e una panoramica sul codice etico che permea l’attività dell’azienda.

Come sempre, per rendere la ricerca semplice e immediata anche ai non addetti ai lavori, tutti i prodotti sono presentati sin dall’indice per ambiti applicativi e necessità di utilizzo. Inoltre, ogni scheda mette a fuoco i punti di forza dell’offerta, grazie a una breve descrizione dei supporti e alle informazioni tecniche essenziali su stampabilità e certificazioni. A queste si aggiunge il Digital Corner abbinato a ciascun prodotto, che tramite QR Code permette di accedere a contenuti multimediali specifici per ciascuna gamma, tra cui la ricca photo gallery: una vera a propria banca immagini in continuo ampliamento che propone applicazioni reali.

The Speciality 2024 è disponibile in versione cartacea o digitale, facilmente scaricabile e consultabile su qualsiasi tipologia di device.

SCARICA E SFOGLIA “THE SPECIALITY 2024”