Futuro prossimo flessibile 5.0: uno sguardo al futuro del packaging

A 10 anni dalla prima edizione Digital Flex, azienda leader nel settore della prestampa flessografica, in collaborazione con I&C Gama Group e Esko, crea una nuova occasione d’incontro per discutere del futuro del packaging. Un evento che metterà in risalto l’innovazione e le tendenze emergenti nel settore della pre-stampa e della stampa flessografica. Questo appuntamento, su invito, si terrà nei giorni 24 e 25 ottobre presso Digital Flex Via Val D’Ossola 8, e offrirà ai partecipanti (brand e stampatori) l’opportunità di ascoltare e interagire con professionisti del settore, condividere conoscenze e delineare soluzioni innovative per affrontare le sfide del futuro.

Il mondo della pre-stampa e stampa flessografica ha assistito infatti a un costante progresso tecnologico, con investimenti in software avanzati, macchinari e laser. L’obiettivo di questo evento, tuttavia, è oltrepassare lo scenario presente e offrire una visione del futuro del packaging. Durante le due giornate, si discuterà delle ultime novità e delle tendenze che con tutta probabilità diventeranno le nuove best practice della tecnologia nei prossimi anni.

In particolare, Andrea Vergnano, Senior Executive Vice President di Digital Flex del gruppo Nuova Roveco, presenterà due prodotti innovativi nel settore della pre-stampa: Markplate, un sistema esclusivo brevettato da Andrea Zanatto per la marcatura di lastre flexografiche e la condivisione delle informazioni, e la nuova stampante digitale Reflex, un sistema esclusivo end-to-end creato appositamente per la produzione di prove colore direttamente sul supporto originale di stampa. I partner dell’evento, I&C-Gama Group e Esko, affronteranno a loro volta tematiche di rilievo quali l’importanza dell’automazione, la tracciabilità e la profilazione dei prodotti. Presenteranno nuovi software per la gestione dei flussi di lavoro e la raccolta dati, che rivoluzioneranno il modo in cui le aziende del settore gestiscono le loro operazioni quotidiane. Le due giornate si concluderanno con demo live e una visita allo stabilimento per osservare da vicino, nei dettagli, le caratteristiche di questi prodotti con livelli di efficienza altissimi.