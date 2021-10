In occasione dell’Assemblea Nazionale Associazione CIS tenutasi ad Asiago (Vi) lo scorso 17 settembre, Fossaluzza, costruttore italiano di automazioni e sistemi per la movimentazione del cartone ondulato, ha avuto il piacere di introdurre Michele De Vido, figlio dell’attuale proprietario Tiziano De Vido.

“La qualità è la nostra passione e di conseguenza la mission aziendale è quella di fornire componenti e tecnologie di altissimo livello, senza dimenticare la qualità nel servizio offerto ai nostri clienti. All’interno del concetto di qualità si ritrovano anche le prestazioni dei macchinari e la sicurezza”, commenta Tiziano De Vido.

L’azienda è in evoluzione continua e offre da sempre soluzioni innovative e su misura, che siano in grado di soddisfare le necessità e le richieste di ogni cliente. Per mantenere un’evoluzione costante l’azienda investe continuamente in ambito di ricerca e sviluppo. Ed è proprio nel reparto R&D di Fossaluzza che sono state progettate le ultime novità di prodotto presentate in anteprima ai soci dell’Associazione CIS.

CHARLIE Superfast è il pallettizzatore automatico che, grazie all’utilizzo di tecnologia brushless, è in grado di gestire una mazzetta in soli due secondi.



ONE è il caricatore a squamatura continua, disponibile anche nella versione completamente automatica.

Un nuovo impilatore NO STOP, in grado di impilare perfettamente mazzette di mezze scatole piegate.

Un Pallettizzatore doppio, completo di Rompimazzette idraulico per linea fustellata.

Un pulitore e impilatore VACUUM, questo ancora in fase di sviluppo che sarà adatto per

Fustellatori ad alta velocità.

“Oltre a questi prodotti, offriamo anche lo sviluppo completo di progetti di Movimentazione, un servizio questo incontinuaevoluzione che necessita un elevato tasso di personalizzazione, essendo questi progetti basati completamente sulle specifiche richieste di ogni singolo cliente”, aggiunge De Vido.

Un’altra novità degna di attenzione è l’incorporazione nell’azienda del dipartimento elettrico e software. Ponendo da sempre attenzione al servizio offerto ai clienti, Fossaluzza ha deciso di incorporare nel suo organico le figure di ingegneri elettrici, elettricisti e softweristi per poter così fornire un’assistenza diretta e tempestiva.

Da un punto di vista commerciale, per quanto riguarda il mercato italiano, l’azienda adotta una strategia di B2C senza l’intermediazione di agenti o distributori nelle vendite. “I clienti sono per noi i nostri migliori venditori, fungendo da referenti per nuovi contatti e fieri portavoce della qualità e della bontà delle nostre soluzioni tecnologiche”, conclude orgogliosamente il Tiziano De Vido.