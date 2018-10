Kodak annuncia la soluzione KODAK FLEXCEL NX Ultra

Nel corso dell’ultimo decennio, il sistema KODAK FLEXCEL NX ha rivoluzionato il settore della stampa flessografica, raggiungendo livelli di qualità e prestazioni mai toccati prima a vantaggio di tutte le parti coinvolte nella catena del valore del packaging. Ora Kodak annuncia un’altra rivoluzionaria innovazione: la soluzione KODAK FLEXCEL NX Ultra. Questa nuova soluzione è il frutto del continuo impegno di Kodak in R&S nel settore della stampa flessografica, impegno che negli ultimi anni ha ripetutamente prodotto notevoli progressi.

La storia di successi di FLEXCEL NX continua

La soluzione FLEXCEL NX Ultra conferma le eccezionali e consolidate prestazioni che hanno reso tanto famose le lastre FLEXCEL NX, avvalendosi di un processo di sviluppo a base d’acqua che esclude l’uso di solventi, non genera COV (composti organici volatili) e consente di creare una lastra pronta per la stampa in meno di un’ora. Inoltre, permette di creare lastre pulite e dai risultati uniformi in ambienti di produzione intensiva.

Basata sulla tecnologia KODAK Ultra Clean, una tecnologia nuova, innovativa e in attesa di brevetto, FLEXCEL NX Ultra è la prima soluzione a base d’acqua in grado di creare lastre flessografiche di qualità e prestazioni eccezionali in ambienti di produzione intensiva, ma con ridotte esigenze di manutenzione.

“Kodak ha stabilito il record dell’innovazione tecnica nel settore flessografico, favorendo la crescita e il successo dei nostri clienti. Siamo concentrati sulla risoluzione di complessi problemi tecnici. La tecnologia KODAK Ultra Clean ha già risolto il problema fondamentale della ‘mancanza di uniformità’ tradizionalmente associata alle lastre flessografiche con sviluppo a base d’acqua, consentendo agli stampatori di avvalersi della nostra tecnologia leader del settore senza la preoccupazione derivante dall’uso dei solventi,” ha affermato Chris Payne, Presidente della Flexographic Packaging Division e Vice Presidente di Kodak. “La soluzione FLEXCEL NX Ultra 35 è il primo prodotto commercializzato come diretta emanazione della tecnologia Ultra NX che abbiamo presentato in anteprima a drupa due anni fa e che è stata sottoposta a numerosi test beta da parte di clienti in ambienti di produzione estremamente impegnativi. Siamo davvero entusiasti quando riusciamo a portare sul mercato solide tecnologie e le positive esperienze dei nostri primi utenti ci incoraggiano a proseguire su questa strada.”

Le aziende scelte per i test beta hanno adottato le lastre FLEXCEL NX Ultra per l’intera produzione

Matt Gauthier è il responsabile del Servizio Clienti e Prestampa della Divisione Etichette di G3 Enterprises, una lanciatissima azienda californiana di etichette per vini che evade oltre 8.000 commesse all’anno e che alcuni anni fa ha deciso di passare dalle lastre termiche alle lastre KODAK FLEXCEL NX per migliorare la qualità. “Dal punto di vista della stampa, possiamo fare davvero ciò che vogliamo con le lastre Kodak, ma è altrettanto importante poter creare velocemente una singola lastra, in particolare quando abbiamo un cliente in casa per controllare il risultato della stampa. Avere NX Ultra è stata una vera manna; stessa qualità di prima, ma molto meno tempo per creare una lastra. Possiamo apportare modifiche e mandare rapidamente le nuove lastre in stampa, garantendoci in tal modo il rispetto dei tempi di consegna al cliente. Siamo più che soddisfatti dei risultati di NX Ultra.“

“Nel nostro stabilimento abbiamo attuato un’iniziativa verde” spiega Rob Anderson, Direttore della Produzione e Pianificazione di IGT, una grande azienda che stampa biglietti della lotteria in Florida. “Sapendo che NX Ultra era un prodotto a base d’acqua e ci permetteva di eliminare completamente lo sviluppo a base di solventi, la cosa ci appariva estremamente interessante. Gli operatori delle nostre macchine da stampa flessografiche apprezzano davvero le lastre Kodak. Vedono la differenza dei punti e di come vengono stampati, l’omogeneità dei fondini, la perfetta resa dei retini fini, come tutto si presenta più pulito, e questo ha semplificato di molto il loro lavoro. NX Ultra ha mantenuto tutto quello che aveva promesso. Possiamo creare le lastre più velocemente e anche tenere fede alla nostra iniziativa verde. Consideriamo Kodak veramente come un nostro partner.”

Una soluzione completa

La soluzione KODAK FLEXCEL NX Ultra include l’ormai consolidato sistema FLEXCEL NX, per una eccezionale gestione delle immagini, abbinato al nuovo sistema di sviluppo FLEXEL NX Ultra e alla nuova lastra FLEXCEL NX Ultra; si tratta insomma di una soluzione end-to-end completa per la creazione di lastre fornita da Kodak. Questa soluzione combina esposizione, bagnatura, asciugatura e finitura in un unico sistema robusto, di facile uso e dotato di cicli di pulizia automatizzati.

Le lastre FLEXCEL NX Ultra utilizzano la consolidata struttura del punto a sommità piatta di Kodak e sono perfettamente compatibili con la tecnologia NX Advantage e la soluzione brevettata Advanced Edge Definition di Kodak che garantiscono un eccezionale controllo del trasferimento dell’inchiostro durante la stampa, a tutto vantaggio della superba qualità e dell’efficienza produttiva. Le lastre sono disponibili in spessori da 1,14 mm e 1,70 mm e sono ideali per etichette, cartoni e packaging flessibile.

Il primo prodotto disponibile sul mercato sarà KODAK FLEXCEL NX Ultra 35, che è in grado di produrre lastre di dimensioni fino a 889 x 1.219,2 mm. Le spedizioni del prodotto partiranno nel primo trimestre del 2019, ma inizialmente solo per il mercato nordamericano.