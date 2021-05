Novità 3M nel settore della stampa flessografica, dove la Scienza incontra l’Artigianalità

Quando si tratta di stampa flessografica, sappiamo che i professionisti si aspettano soluzioni per il montaggio di lastre e nastri che forniscano risultati affidabili e di alta qualità. Sappiamo inoltre che i clienti vogliono più di un semplice fornitore, vogliono un partner che possa portare soluzioni e unirsi a loro per guardare al quadro più ampio.

3M lavora a stretto contatto con l’industria della stampa da molti anni, sviluppando nuove innovazioni, come la tecnologia che evita l’intrappolamento dell’aria nel montaggio dei cliché, utili ad aumentare la qualità e migliorare l’efficienza in produzione.

L’apprendimento di nuove abilità e metodi è importante tanto quanto la pratica quotidiana. Per aumentare la conoscenza delle aziende e dei professionisti del settore flexo e per dimostrare le sue ultime soluzioni, 3M terrà un seminario online gratuito:

“3M WebIn Flexo: Nuove Soluzioni 3M per il mercato flessografico”

Giovedì 20 maggio 2021 alle ore 14.00

Il seminario tratterà una serie di argomenti, tra cui uno sguardo ad alcune delle difficoltà comuni nel settore flessografico e ai modi per risolverle, ad esempio si illustrerà come selezionare la giusta serie e densità, per garantire la migliore ottimizzazione di stampa, oppure come effettuare un corretto e affidabile montaggio.

3M fornirà un aggiornamento sulle sue soluzioni per la stampa, con approfondimenti sulla gamma di nastri 3M™ Cushion-Mount™ e sul sistema adesivo 3M™ Comply™, che aiuta a eliminare la formazione di bolle durante il montaggio e la stampa.

Sarà inoltre presentata anche una demo sulla nuova linea di Nastri Pro-Serie, che offrono una rimozione più semplice di lastre e nastri, oltre ad altri vantaggi.

Per illustrare tutti questi aspetti, gli esperti di 3M mostreranno le diverse tecnologie in modo pratico, e spiegheranno anche attraverso video e dimostrazioni i vantaggi che queste soluzioni offrono, nell’aumentare la produttività e prevenire gli sprechi.

Per registrarsi al webinar gratuito cliccare al seguente link: iscrizione webinar 3M