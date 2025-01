Fedrigoni 365 esplora il concetto degli opposti

Fedrigoni Special Papers, leader globale nel mercato delle carte speciali, lancia l’ottava edizione del calendario Fedrigoni 365. Dal 2017, Fedrigoni collabora con lo studio londinese TM (TsevdosMcNeil) per riunire i creativi attraverso questa pubblicazione annuale. Ancora una volta, la comunità dei designer del Regno Unito è stata invitata a contribuire interpretando una data del calendario assegnata casualmente, ma quest’anno il progetto si è ampliato, accogliendo una selezione di 92 designer internazionali provenienti da 20 paesi.

Il tema principale di quest’anno è “gli opposti”. In un mondo diviso, il tema è stato concepito con l’intenzione di promuovere l’unità e celebrare la diversità. Quest’edizione è composta da due volumi, stampati su carte “scure” e “chiare” che esplorano la vasta gamma di carte patinate e non patinate di Fedrigoni, attraverso texture e variazioni di tonalità. I due volumi sono custoditi in un cofanetto multicolore rivestito con Imitlin, una delle gamme goffrate più eleganti nel range di Fedrigoni, introducendo per la prima volta un elemento di packaging nella storia del progetto.

Ogni volume mette a confronto design ispirati da coppie di parole opposte, come giusto/sbagliato o ovest/est. Quindi per ogni data del calendario vi è l’accostamento del lavoro di due creativi su concetti contrastanti, uno in ciascun libro. I partecipanti hanno potuto scoprire il design della parola contraria solo al lancio dell’edizione a novembre. Il formato della pubblicazione non solo si adatta alla narrazione, ma permette anche un’interazione tattile e visiva dei materiali e delle idee. Abbracciando questo tema e presentando il libro in due volumi opposti ma intrinsecamente collegati, il progetto mira a stimolare nuove e inaspettate connessioni, incoraggiando il dialogo sia tra i design sulla pagina stampata sia tra i designer nella vita reale.

Ambra Fridegotto, UK Marketing Manager di Fedrigoni, afferma: “Gli opposti, il tema di quest’anno si riflette nella selezione di carte scure e chiare utilizzate nel libro. Tuttavia, la vita stessa non è mai in bianco e nero — la diversità ha innumerevoli sfaccettature. Abbiamo abbracciato questa complessità interpretandola attraverso carte che possono sembrare simili ma differiscono in modi sottili e significativi, sia attraverso la tonalità, la texture o le finiture. È una celebrazione di contrasti sinergici e della bellezza che creano insieme.”

Il libro è stato stampato e nobilitato dallo stampatore Pressision, con sede a Leeds nel Regno Unito, e rilegato da Diamond Print Finishers a Londra. I cofanetti sono stati realizzati in collaborazione con Showcase Creative. La lamina è stata fornita da Foilco.

Tutti i profitti delle edizioni precedenti sono stati donati in beneficenza, raccogliendo finora oltre £35.000. Fedrigoni 365 2025 è stato lanciato il 20 e 21 novembre presso la Crafts Council Gallery di Londra e il 26 novembre presso Hallé a Manchester e in contemporanea presso la sede Fedrigoni a Verona. Un numero limitato di copie sarà disponibile per l’acquisto su Counter-Print (link qui sotto), con i profitti destinati alla Alzheimer Society.

Produzione

Fedrigoni 365 2025 è stato stampato litograficamente con un inchiostro speciale (877 argento) su una varietà di 28 carte diverse di Fedrigoni. La pubblicazione è stata stampata e nobilitata da Pressision, stampatore britannico, con rilegatura di Diamond Print Finishers. Sarah Bloor, Account Director di Pressision Creative Print & Packaging, ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con Fedrigoni per il progetto Fedrigoni 365 2025. Stampare sia sulla gamma di carte bianche che nere con inchiostro argento mette in evidenza le capacità di stampa specializzata di Pressision e sottolinea le qualità uniche di ciascun materiale. È un privilegio contribuire a dare vita a questo progetto, fondendo innovazione e artigianato per celebrare il potere creativo della carta.”

La pubblicazione è accompagnata da un cofanetto creato ad hoc da Showcase Creative, utilizzando una gamma di otto varianti di colore di Imitlin, una delle piú raffinate carte goffrate di Fedrigoni. Jack Batey, Direttore di Showcase, ha dichiarato: “Far parte del progetto Fedrigoni 365 è stato un punto culminante per noi. Realizzare il cofanetto ci ha permesso di unire carta eccezionale con la nostra passione per l’imballaggio impeccabile, dando vita a un pezzo che riflette davvero l’impegno per la qualità e l’innovazione di Fedrigoni e il nostro.”

Ogni carta Imitlin è stata abbinata con cura ad una lamina fornita da Foilco. “Fedrigoni 365 è una pubblicazione molto attesa che mostra il meglio del design creativo. Siamo lieti di aver offerto il nostro supporto quest’anno ed entusiasti dei workshop durante gli eventi di lancio, dove gli ospiti hanno potuto esplorare la loro individualità attraverso la “magia” delle nostre lamine.” ha detto Sam Williams, Brand and Events Manager di Foilco.