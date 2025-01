Collezione Wet-Glue di Fedrigoni Special Papers

Fedrigoni presenta la Collezione Wet-Glue, una selezione delle sue carte più iconiche per la creazione di etichette wet-glue disponibili in formato foglio. Concepita per l’utilizzo nei settori wine & spirits, beverage e alimenti gourmet, la nuova gamma Wet-Glue presenta carte resistenti al bagnato con tecnologia ad alte prestazioni e proprietà barrieranti, per resistere a condizioni critiche come umidità, grasso e variazioni di temperatura. Inoltre, offre un’eccellente stampabilità. La collezione comprende un’ampia gamma di carte uniche realizzate con fibre vergini, alternative o riciclate, patinate, cast-coated e non patinate, ideali per la stampa offset e per diverse tecniche di nobilitazione. Realizzate in grammature da 70 a 100 g/m², le carte sono disponibili su richiesta in altre soluzioni realizzate su misura.

La collezione Wet-Glue si articola in quattro diverse famiglie: Performance +, Natural, Classic e Iconic. Ciascuna categoria offre tecnologie, composizioni, finiture e colori in grado di donare ai prodotti più premium del settore luxury labelling un tocco raffinato e originale.

Progettate per resistere agli ambienti più difficili, le carte della categoria Performance+ sono indicate per la creazione di etichette che devono resistere al freddo, alle sostanze alcaline, all’umidità e al grasso. Rappresentano dunque la soluzione ideale per champagne, spumanti, vini, liquori, birre e olio d’oliva. Ad esempio, Ice-proof WS è la scelta perfetta per i prodotti conservati in un secchiello per il ghiaccio, mentre Wove Wash-off WS per le bottiglie a rendere.

Le carte della categoria Natural sono realizzate con fibre alternative o riciclate, qualità che le rendono perfette per i brand più attenti all'ambiente. Il loro aspetto essenziale e autentico si abbina armoniosamente alla stampa a caldo e alla goffratura, aggiungendo un tocco sofisticato a qualsiasi prodotto. Tra le soluzioni presenti in Natural troviamo Bagassa 60 WS, prodotta con residui di canna da zucchero, o Cotone 100 WS, con il 100% fibre di cotone.

Ispirate alle finiture tradizionali, le carte della serie Classic sono caratterizzate da eleganti texture ondulate, ruvide, in rilievo e marcate a feltro. I colori e le texture senza tempo evidenziano delicatamente i dettagli, rendendoli perfetti per vini, birre artigianali e prodotti gastronomici. Una combinazione di tradizione e qualità che rafforza l'autenticità del prodotto.

Infine, Iconic, la celebrazione di goffrature e stili distintivi. Con la brillantezza di Splendorlux, il tocco iridescente di Perla WS e il nero profondo di Wove WS Iconic Black, queste carte sono pensate per i prodotti più prestigiosi, esaltandone l'identità ed il lusso.

“Grazie al nostro know-how nella produzione di carta per etichette, abbiamo raccolto le migliori soluzioni all’avanguardia per le applicazioni di etichette wet-glue”, afferma Celine Bertuzzi, Direttore Marketing Fedrigoni Special Papers. “Il nostro obiettivo è quello di offrire a tutti gli stampatori e trasformatori che attualmente utilizzano la tecnologia wet-glue i nostri prodotti più pregiati e famosi, dando loro la possibilità di valorizzare ogni prodotto con una carta per etichette elegante, altamente resistente e performante”.