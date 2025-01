CHINAPLAS 2024, conclusasi con successo a Shanghai nell’aprile 2024, ha scritto un brillante capitolo di innovazione senza limiti. Il salone salperà ancora una volta verso la vivace Greater Bay Area (GBA) di Guangdong-Hong Kong-Macao, ricco di opportunità commerciali. CHINAPLAS 2025 si terrà dal 15 al 18 aprile 2025 presso lo Shenzhen World Exhibition and Convention Center (Bao’an), Shenzhen, PR Cina, con una superficie espositiva totale di oltre 380.000 mq. È pronta a ricevere più di 3.900 espositori da tutto il mondo.

“Abbiamo scelto come temi di CHINAPLAS 2025 Trasformazione, collaborazione, sostenibilità”, ha dichiarato Ada Leung, Direttore Generale di Adsale Exhibition Services Ltd., l’organizzatore di CHINAPLAS. “Data l’attuale complessa situazione internazionale e l’incertezza dell’economia globale, la trasformazione industriale sta accelerando ed evolvendo. In qualità di piattaforma high-tech leader per le industrie della plastica e della gomma in Asia, CHINAPLAS si impegna a raccogliere l’enorme forza delle industrie, promuovere una maggiore comunicazione e collaborazione lungo le catene industriali a monte e a valle, guidare la trasformazione e l’aggiornamento dell’industria verso uno sviluppo di fascia alta, intelligente ed ecologico, e creare congiuntamente un progetto importante per lo sviluppo sostenibile dell’industria”.

Cogliere il valore unico di CHINAPLAS. Una festa da non perdere

Considerata l’importanza di esporre a CHINAPLAS, le prenotazioni degli stand sono molto richieste. Secondo un sondaggio condotto dall’organizzatore, il 97% degli espositori ha espresso una soddisfazione da buona a eccellente per la propria partecipazione a CHINAPLAS 2024. Dal punto di vista degli espositori, i tre principali vantaggi derivanti dalla fiera sono stati: l’esplorazione di potenziali clienti, l’opportunità di incontrare personalmente gli acquirenti e l’affermazione dell’immagine dell’azienda/del prodotto. Attualmente, le prenotazioni degli stand sono molto richieste, con una risposta più entusiasta rispetto agli anni precedenti, con gli espositori che hanno confermato rapidamente la partecipazione. Questo non solo indica la forte domanda del mercato e lo straordinario appeal di CHINAPLAS, ma riflette anche la grande fiducia delle aziende partecipanti nel mercato cinese e nell’industria globale della plastica e della gomma.

L’economia asiatica continua la sua moderata tendenza alla ripresa, sfruttando la buona volontà del Partenariato Economico Complessivo Regionale (RCEP). Nel giugno 2024, l’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) per il settore manifatturiero asiatico si è attestato al 51,1%, invariato rispetto al mese precedente. Si è mantenuto al di sopra del 51% per quattro mesi consecutivi, indicando una tendenza moderata alla ripresa dell’economia asiatica. L’Asia continua ad essere la locomotiva e la fonte di energia della crescita economica globale. Nel frattempo, i risultati del commercio estero cinese hanno superato le aspettative. Nella prima metà del 2024, il valore totale delle importazioni e delle esportazioni di merci della Cina ha raggiunto i 21,17 trilioni di RMB (con un aumento del 6,1% su base annua). Il RCEP ha celebrato il suo anniversario di un anno di piena attuazione, segnando una nuova pietra miliare nella cooperazione regionale aperta. Nel 2023, le importazioni e le esportazioni totali della Cina con gli altri 14 firmatari ammontavano a 12,6 trilioni di RMB, con una crescita del 5,3% rispetto all’anno precedente l’entrata in vigore dell’accordo nel 2021. Si prevede che la liberalizzazione introdotta dal RCEP alimenterà una crescita ancora maggiore nel prossimo decennio, aprendo vaste opportunità per le industrie della plastica e della gomma.

CHINAPLAS 2024 ha accolto un totale di 321.879 visitatori provenienti da 171 Paesi e regioni, tra cui 73.204 visitatori provenienti da Hong Kong, Macao, Taiwan e dall’estero, pari al 22,74% del totale. Con la nuova edizione della fiera, è iniziato il lavoro di promozione degli acquirenti internazionali. Il team di buyer globali dell’organizzatore della fiera ha visitato diversi Paesi e regioni, ha incontrato camere di commercio, associazioni e buyer, si è impegnato in comunicazioni approfondite e inviti personali, ha partecipato a importanti eventi locali e si è messo attivamente in contatto con un maggior numero di visitatori stranieri attraverso campagne pubblicitarie e roadshow. La fiera continua a collaborare con il CPS+ eMarketplace per promuovere i canali di sourcing online e offline, facilitando il collegamento continuo tra domanda e offerta tra acquirenti e fornitori durante tutto l’anno e garantendo opportunità di incontri commerciali ininterrotto. Questo aiuta la fiera ad accumulare una ricca rete di acquirenti globali e a generare richieste di sourcing sostanziali.

L’esenzione dal visto di transito di 144 ore riguarda 54 Paesi e offre condizioni favorevoli per attirare gli acquirenti stranieri. La Cina continua ad abbracciare il mondo. A partire dal 1° luglio 2024, la Cina ha ampliato la sua “cerchia di amici” attuando politiche di esenzione dal visto per i titolari di passaporto ordinario di tre Paesi: Nuova Zelanda, Australia e Polonia. Ad oggi, la Cina ha stabilito accordi di esenzione dal visto con 158 Paesi, che coprono diversi tipi di passaporti, e ha ottenuto l’esenzione completa dal visto con 24 Paesi. Inoltre, il campo di applicazione della politica di esenzione dal visto di transito di 72/144 ore si è esteso a 54 Paesi, creando condizioni più favorevoli per invitare i visitatori internazionali a CHINAPLAS 2025.

“Grazie all’ambiente commerciale di qualità superiore e alle industrie fiorenti della GBA, insieme alla forte domanda del mercato, abbiamo piena fiducia nel ritorno di CHINAPLAS 2025 a Shenzhen. Che si tratti di esposizioni, tecnologie innovative, eventi concomitanti o servizi in loco, siamo convinti che porteranno esperienze e valore senza precedenti alle industrie. Non dovreste assolutamente perdervi la fiera del prossimo anno!”, ha dichiarato Ada Leung.

Pre-registratevi ora per esplorare CHINAPLAS 2025

CHINAPLAS 2025 si terrà presso lo Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Bao’an), PR Cina, dal 15 al 18 aprile 2025, aprendo un nuovo capitolo con una superficie espositiva prevista di 380.000 mq e attirando più di 4.000 espositori internazionali.

È iniziata la pre-registrazione online per CHINAPLAS 2025. I visitatori pre-registrati riceveranno i loro Visitor eBadge (per i visitatori locali) o le eConfirmation Letter (per i visitatori stranieri) al completamento della pre-registrazione.