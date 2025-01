Gli stampatori devono affrontare la sfida di dover produrre un numero crescente di basse tirature in modo efficiente e redditizio nei loro reparti di produzione. Ciò significa ridurre al minimo gli interventi manuali. L’integrazione della stampa industriale inkjet in un ecosistema digitale è quindi estremamente importante per il mercato commerciale e per la strategia di crescita di Heidelberg. Il lancio sul mercato del sistema inkjet a foglio Jetfire 50 B3 presentato a drupa 2024, con un vantaggioso collegamento alla tecnologia Prinect, sta procedendo secondo i piani. I clienti in Svizzera saranno i primi a installare i loro sistemi.

Ai prossimi Hunkeler Innovationdays, che si svolgeranno a Lucerna dal 24 al 27 febbraio, Heidelberg presenterà il suo ecosistema digitale per la produzione end-to-end basato sulla nuova Jetfire 50. L’azienda è presente nel padiglione 1 della fiera (stand P2) che condivide con Müller Martini AG. Questa è la prima fiera in cui il sistema viene presentato con il design Heidelberg. In anteprima mondiale, Heidelberg presenterà anche la soluzione di post-stampa nearline Fireline con i modelli Stahlfolder TH 56/66 per una produzione automatica end-to-end.

Anteprima mondiale della Stahlfolder TH 56/66 Fireline per le operazioni di post stampa

La Stahlfolder TH 56/66 Fireline consente una lavorazione altamente automatizzata dei fogli stampati in digitale in un’unica operazione, fino al prodotto finito tagliato e piegato. Taglio, cordonatura e piegatura avvengono in un solo passaggio. “Nel contesto della stampa industriale, operazioni di post-stampa efficienti e altamente automatizzate sono fondamentali se i reparti di produzione devono elaborare in modo efficiente un gran numero di ordini molto diversi e garantire la redditività della produzione della stampa digitale. Per questo la nostra nuova soluzione di post-stampa Fireline è un’aggiunta fondamentale all’ecosistema digitale Heidelberg, che ci porta un grande passo avanti verso la produzione di stampa end-to-end”, sottolinea il David Schmedding, Chief Technology & Sales Officer di Heielberg.

Mentre la Stahlfolder TH 56 Fireline è stata sviluppata come soluzione post-stampa per la Jetfire 50, la Stahlfolder TH 66 Fireline in combinazione con la Jetfire 75 è destinata al formato B2. Heidelberg prevede di presentare la Jetfire 75 nel corso del 2025.

Ampia gamma di prodotti finali diversi

La Stahlfolder TH 56/66 Fireline è completamente integrata nel flusso di lavoro Prinect. Di conseguenza, il sistema può essere preimpostato automaticamente sulla base dei parametri di lavoro di Prinect, praticamente senza l’intervento dell’operatore. I programmi standard memorizzati nel sistema coprono un’ampia gamma di prodotti finali diversi fra loro. Le possibilità offerte dalla Jetfire 50 includono poster A3 e A4 rifilati su tutti e quattro i lati per immagini al vivo, opuscoli di quattro pagine (A4 verticale più A5 verticale e orizzontale) e prodotti A6 di otto pagine con piegatura a fisarmonica, parallela o a lettera. Per ridurre al minimo il numero di cambi di sistema, Prinect raggruppa ordini simili in lotti, che vengono poi completati uno dopo l’altro sulla Jetfire 50 e sulla Stahlfolder TH 56/66 Fireline.

Grazie all’elevato grado di automazione, anche il personale meno qualificato può ottenere risultati professionali e un alto livello di produttività. Oltre ai programmi standard memorizzati nel sistema, è possibile configurare manualmente e salvare anche programmi personalizzati per la produzione automatizzata end-to-end nella stampa digitale.