Asahi Photoproducts esporrà a Fachpack (stand 7A307)dove in occasione della fiera ci sarà il debutto europeo della sua nuova lastra flessografica AWP™ CleanFlat FlatTop pronta all’uso lavabile con acqua con tecnologia CleanPrint; in mostra anche la gamma completa di lastre CleanPrint. Le lastre Asahi CleanPrint sono disponibili per un’ampia gamma di applicazioni e supporti e sono state sviluppate specificamente dagli ingegneri chimici di Asahi per trasferire l’inchiostro rimanente al supporto stampato, riducendo i fermi macchina per la pulizia delle lastre e offrendo una qualità eccezionale e costante durante l’intera tiratura.

“Siamo felici di tornare a un evento in presenza in Europa e non vediamo l’ora di presentare la nostra linea di lastre CleanPrint, in particolare la lastra FlatTop lavabile con acqua AWP™ CleanFlat che farà il suo debutto europeo alla fiera”, ha affermato Philip Mattelaer, responsabile vendite. “Gli stampatori flessografici sono alla ricerca di processi di produzione di lastre più sostenibili man mano che cresce l’attenzione sulla riduzione della loro impronta di carbonio. La linea di lastre CleanPrint di Asahi soddisfa tutte le aspettative in questo senso”.

La lastra Asahi AWP™ CleanFlat FlatTop con tecnologia CleanPrint viene utilizzata senza dover utilizzare flussi di lavoro o attrezzature speciali. Le lastre CleanFlat sono compatibili con i flussi di lavoro standard, inclusi lampade tubolari UV, sistemi di esposizione UV LED o FULL HD e le moderne tecnologie di retinatura a microcelle per garantire il massimo livello di qualità e uniformità durante la tiratura di stampa.