eXact 2: l’ultima generazione per la misurazione del colore

X-Rite Incorporated e Pantone LLC, leader mondiali nella scienza e tecnologia del colore, hanno annunciato nel 2022 eXact 2, uno spettrofotometro portatile non a contatto di ultima generazione progettato per riunire in un unico dispositivo i workflow di stampa, imballaggi e degli inchiostri. E’ stato un annuncio importante perché è il primo dispositivo di misurazione del colore collegato a un intero ecosistema di strumenti software, come InkFormulation, ColorCert Suite per il controllo della qualità di stampa, PantoneLIVE con le librerie di colori digitali, NetProfiler per l’ottimizzazione degli strumenti e la nuova piattaforma X-Rite Link per la gestione della rete di strumenti per ottenere informazioni e analisi in tempo reale delle performance dei dispositivi.

La videocamera interna ad alta risoluzione con la tecnologia video brevettata Mantis, (per la quale ha vinto nel 2022 un Pinnacle InterTech Award) unica nel suo genere, e l’interfaccia touchscreen con “due sfioramenti al massimo”, permettono agli operatori di misurare e verificare in modo ottimale le richieste dei clienti, con velocità doppia e una maggiore precisione rispetto al passato. eXact 2 agevola l’acquisizione dei dati cromatici e si integra alla perfezione mediante wi-fi nell’ecosistema X-Rite di software per la specifica del colore, la formulazione inchiostri e il controllo qualità. Gli strumenti incorporati per il controllo dei processi in sala stampa e nel laboratorio inchiostri supportano G7, PSO e Japan Color.

Tutte queste funzionalità software X-Rite permettono a stampatori e trasformatori di rispettare più rapidamente (del 17%) gli standard di qualità. La velocità, la precisione e l’ineguagliabile connettività dati di eXact 2 aiutano gli operatori a ottimizzare i workflow, a ridurre gli scarti e a liberare risorse per generare ricavi.

eXact 2 è disponibile in tre modelli: con eXact 2, gli operatori possono acquisire la misurazione del colore su carta, cartone ondulato e cartoncino. eXact 2 Xp acquisisce dati su film, plastica, lamine con bianco opaco e altri supporti esclusivi. eXact 2 Plus offre l’avanzato controllo su carta e film flessibili con la capacità di misurare metamerismo, opacità e intensità del colore assoluta e relativa.

“I professionisti della stampa, degli imballaggi e degli inchiostri possono massimizzare l’efficienza controllando il workflow direttamente da eXact 2. Grazie alla possibilità di accedere al software del controllo colore direttamente dal display touchscreen, gli operatori non hanno più bisogno del collegamento a una console” , afferma Ray Cheydleur, Printing and Imaging Product Portfolio Manager, X-Rite.

La piattaforma X-Rite Link, di cui è dotato ogni modello, è un’intuitiva dashboard basata sul cloud che fornisce informazioni e analisi in tempo reale sulle prestazioni del dispositivo. Da un’unica postazione centralizzata, i clienti possono verificare lo stato di un dispositivo, o dell’intera rete di strumenti, configurare e distribuire aggiornamenti e librerie, e molto altro ancora.

eXact 2 ha un display inclinabile touchscreen più ampio del 30% rispetto a eXact 1 e la funzionalità Digital Loupe con zoom dinamico fino a 10x permette di acquisire e ispezionare lo spot giusto senza misurare i difetti di stampa, e memorizza un’immagine della misurazione. Evidenzia aree di piccole dimensioni sui motivi grafici e i target più piccoli sulle etichette e ispeziona i campioni prima, durante e dopo la misurazione per analizzare l’ingrossamento del punto, individuare artefatti, ecc. Un miglioramento importante è la scansione integrata che in pratica consente in pochi secondi di passare dalla misurazione di campioni singoli alla scansione di barre colore.

Inoltre, eXact 2 garantisce la misurazione non a contatto e può essere utilizzato per misurare l’inchiostro umido minimizzando il rischio di contaminazione, ottenendo una maggiore precisione e riducendo la ripetizione delle misurazioni e lo spreco di supporti.