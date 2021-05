Evento virtuale EskoWorld 2021: ecco il programma

EskoWorld si terrà dal 17 al 21 maggio 2021. Il programma si concentrerà sulla trasformazione digitale del comparto packaging, sintetizzata dallo slogan “Digitize, Automate, Connect”.



“Per l’evento di quest’anno, abbiamo introdotto una piattaforma online dedicata e organizzato più di 80 sessioni, oltre ad appuntamenti faccia a faccia con il nostro team di esperti”, commenta Melissa Plemen, Senior Director Inside Sales & Marketing di Esko. “Durante il fine settimana in cui si terrà la manifestazione, i nostri specialisti si riuniranno per offrire un programma completo di interviste e dibattiti nonché sessioni di formazione finalizzate a supportare i nostri clienti nel loro percorso verso la maturità digitale. Come relatore ospite ci sarà Shane Snow, pluripremiato giornalista e scrittore di grande successo. La sua perspicace e intelligente presentazione sfaterà vari miti e racconterà storie di innovazione davvero memorabili”.

EskoWorld offre ai visitatori una vasta gamma di interessanti workshop formativi e opportunità di apprendimento interattivo. Oltre a dare spunti sulle migliori procedure di settore, l’evento funge anche da piattaforma aziendale per presentare le ultime novità in ambito hardware e software e i piani di sviluppo dei nuovi prodotti.

“L’edizione virtuale dell’evento 2020 a causa della pandemia”, spiega Plemen, “ha avuto un responso estremamente positivo da parte dell’intero settore, pertanto abbiamo deciso di ripetere tale esperienza anche quest’anno, rendendola ancora più ricca e interattiva. Abbiamo ricevuto riscontri fantastici da clienti e partner, quindi ci auguriamo che l’edizione virtuale di EskoWorld 2021 possa consentire a più persone di partecipare a un maggior numero di webinar e sessioni attinenti alla loro attività. Le sessioni vengono registrate e rese fruibili in tempo reale, aprendo l’evento alla nostra clientela in tutto il mondo”, aggiunge Plemen.

“I settori degli imballaggi e delle etichette hanno dovuto far fronte a diversi problemi durante la pandemia di Covid-19 ed è evidente come la trasformazione digitale, che punta a favorire l’automazione e la connettività nella filiera produttiva, sia un fattore chiave per garantire alle aziende un vantaggio sulla concorrenza e crescere in quella che ormai viene definita la ‘nuova normalità’”, sottolinea Plemen. “EskoWorld aiuta a realizzare questa visione e offre ai nostri clienti le competenze e le capacità per fare davvero la differenza nel rendimento aziendale.

“L’evento virtuale EskoWorld è molto flessibile, poiché consente ai partecipanti di scegliere liberamente tra gli appuntamenti in programma e nella data e nell’orario che preferiscono. È possibile registrarsi per il numero di sessioni più adatto alle proprie esigenze e assistere alle registrazioni qualora non si potessero seguire gli eventi dal vivo. Inoltre, le sessioni rimarranno disponibili per almeno un anno dopo l’evento”, conclude Melissa Plemen.

86 sessioni dedicate illustreranno le più aggiornate soluzioni cloud targate Esko, oltre ai nuovi sviluppi hardware per la produzione di lastre flessografiche e alle ultime novità software nel campo della grafica, della progettazione e della prestampa.

Le sessioni si svolgeranno in diretta ogni giorno tra le 8 e le 17 EST (Ora standard orientale).