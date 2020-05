Grande successo per Virtual EskoWorld

Il primo Virtual EskoWorld è stato un grande successo, con oltre 3.500 partecipanti da tutto il mondo, operatori del settore stampa e imballaggi, che hanno preso parte a un programma di webinar e sessioni di discussione presentati da Esko.

Dal 27 aprile per due settimane Esko ha organizzato il suo evento annuale EskoWorld focalizzato sulla tecnologia, presentando un totale di 20 sessioni online dedicate ai marchi e ai loro partner della catena di fornitura degli imballaggi. Partecipando alle sessioni “live” o scaricando la registrazione, i partecipanti hanno scoperto le ultime innovazioni nella gestione degli imballaggi e delle etichette, l’automazione del flusso di lavoro di prestampa e la digitalizzazione. I proprietari dei marchi potevano collegarsi in rete con conferenze online di mezza giornata, durante le quali hanno ascoltato storie di marchi che utilizzano i prodotti Esko, acquisendo anche informazioni sui prodotti.

“Questa è la prima volta che organizziamo EskoWorld online e siamo assolutamente entusiasti dei risultati”, ha affermato Melissa Plemen, direttore vendite e marketing. “Nel giro di dieci giorni, abbiamo presentato una versione online degli stessi contenuti che avevamo programmato per il nostro evento reale, che prevedeva l’intervento di esperti, seminari didattici e opportunità di apprendimento interattivo.

L’evento annuale EskoWorld, originariamente previsto per il mese scorso a Dallas, in Texas, è stato uno dei tanti eventi del settore cancellati a causa della pandemia. “Mentre l’industria attraversa questo momento difficile, volevamo offrire a quanti più partner e clienti possibili l’opportunità di beneficiare dell’ampio programma di attività che avevamo preparato”, ha affermato Melissa. “Portare online EskoWorld di quest’anno è stata una soluzione logica, anche perché ora ci stiamo focalizzando sulla trasformazione digitale, abbiamo anche lanciato recentemente Digital Maturity Model for Packaging Suppliers, una sorta di modello di maturità digitale per i fornitori di imballaggi, un modello strategico pensato per assistere le aziende lungo l’intero percorso verso la maturità digitale, per comprendere meglio i vantaggi dell’ecosistema Esko e più in generale quelli della digitalizzazione”.

La partecipazione all’evento virtuale era accessibile a tutti e ha offerto approfondimenti sulle ultime tecniche delle migliori pratiche, oltre a esplorare il futuro del flusso di lavoro di produzione di imballaggi. Un totale di 3.581 delegati ha partecipato a sessioni dedicate, con argomenti che spaziavano dalla gestione del colore, alla retinatura con sistemi Crystal per imballaggi flessibili e alle ultime innovazioni nelle tecniche di sormonto, fino agli ultimi strumenti di progettazione strutturale, per ottimizzare la produzione di cartone ondulato e le prove di emulazione per macchine da stampa digitali.

“Siamo rimasti entusiasti della risposta da parte del settore, con quasi 10.000 registrazioni in tutte le sessioni”, ha affermato Melissa. “Oltre alle migliaia di delegati che hanno preso parte alle sessioni dal vivo, ne abbiamo avute altre migliaia durante il download dei replay in tutto il mondo”, ha affermato Melissa.

“EskoWorld è una piattaforma interattiva per gli utenti, ed è stato stimolante ricevere così tante domande – sono state centinaia – durante le sessioni interattive, alle quali i nostri esperti hanno risposto, anche il feedback di chi ha partecipato è stato incredibilmente positivo.

“Siamo lieti che il nostro primo Virtual EskoWorld sia stato così ben accolto”, ha aggiunto Melissa. “Non vediamo l’ora di sfruttare questo successo mentre continuiamo a lavorare a stretto contatto con i nostri clienti e cerchiamo di guidarli nel loro percorso di trasformazione digitale”.