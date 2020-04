ERA: i punti di forza della stampa rotocalco fanno la differenza in positivo durante la pandemia da Coronavirus

Dal momento che praticamente tutti i paesi europei hanno chiuso la vita pubblica e imposto il coprifuoco, le economie e le industrie sono gravemente colpite. Questo vale anche per l’industria della rotocalco. I produttori di macchinari e attrezzature si trovano in una situazione difficile poiché ad esempio non possono inviare i loro tecnici ai loro clienti in tutto il mondo che utilizzano le loro macchine. La stampa deve già affrontare il calo della pubblicità poiché gli ordini per volantini promozionali e cataloghi sono diminuiti. Tuttavia, gli stampatori di imballaggi sono pronti per stampare con tempestività il materiale da imballaggio necessario per i grandi produttori di articoli di marca e di generi alimentari, come lo sono i produttori di cilindri che devono fornirli agli stampatori.

“Grazie alla sua eccezionale qualità di stampa e alla costanza di questa qualità anche per tirature molto lunghe, la rotocalco è il processo ideale per soddisfare questa forte domanda. Infatti, non sono attualmente richieste dal mercato, frequenti modifiche al design dovute a promozioni speciali in occasione di eventi come la Coppa del mondo di calcio o le Olimpiadi”. Ma potrebbe crearsi un problema per la stampa di imballaggi, perché l’etanolo, necessario per la stampa del materiale di imballaggio, potrebbe scarseggiare man mano che l’industria si sta concentrando sempre di più sulla produzione di disinfettanti. ERA sostiene pertanto l’appello dell’organizzazione ombrello dell’industria grafica europea Intergraf, lanciato alle autorità europee e nazionali per garantire la fornitura di alcol etilico per la stampa di imballaggi. “La stampa deve essere definita come un servizio essenziale nella crisi a causa del Coronavirus”, ha detto James Siever segretario di ERA, l’associazione europea rotocalco.