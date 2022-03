Aspettando Print4All: summit internazionale sull’economia circolare

Nel percorso verso l’appuntamento fieristico del prossimo maggio, che a Fiera Milano, dal 3 al 6 maggio, vedrà svolgersi in contemporanea Print4All, Ipack-Ima, Green Plast e Intralogistica Italia, i partner di The Innovation Alliance, in collaborazione con Fiera Milano, il 23 marzo, dalle 9.30, organizzano un Summit Internazionale, interamente in digitale, per fare il punto sullo scenario internazionale e confrontarsi su due temi – intelligenza artificiale e sostenibilità – che stanno rivoluzionando lo scenario industriale, imponendo nuove competenze e nuovi modelli di riferimento.

L’economia circolare è il quadro concettuale all’interno del quale si inserisce il tema dello sviluppo sostenibile. Il Circular Economy Summit offre, in questa edizione, un approfondimento sulla interazione tra due grandi trend emergenti – Intelligenza Artificiale ed Economia Circolare – e su come l’IA rappresenti il più potente boost per accelerare la transizione verso un nuovo modello di produzione e consumo.

L’obiettivo è ispirare un ecosistema virtuoso e implementare un’economia non lineare, in cui le merci di oggi sono le risorse di domani e fondata sul principio del “closing the loop”, la chiusura dei cicli di vita di prodotti, servizi, rifiuti, materiali, acqua ed energia. Un evento digitale finalizzato a fare il punto sullo scenario internazionale e confrontarsi, grazie ad autorevoli voci del mondo istituzionale e produttivo, sui temi che stanno rivoluzionando lo scenario industriale, imponendo nuove competenze e nuovi modelli di riferimento. Partendo dalle analisi dei trend e delle politiche in materia di sostenibilità ambientale e intelligenza artificiale, l’appuntamento vuole diffondere e arricchire visione, consapevolezza e ricerca sull’Economia Circolare, presentando le migliori soluzioni esistenti e le best practice a livello globale.

