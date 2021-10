L’azienda ha ottenuto la certificazione International Information Security Standard, a conferma dell’impegno alla salvaguardia delle informazioni in modo sistematico e sicuro a vantaggio dei propri clienti.

In un’era in cui l’uso dei dati in formato digitale sta diventando la norma, è essenziale che le aziende implementino sistemi sicuri per gestire informazioni e risorse sensibili. La sicurezza è una priorità assoluta per BOBST e l’azienda ha quindi deciso di allinearsi agli standard internazionali di gestione della sicurezza delle informazioni sviluppando e perfezionando ulteriormente il proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS). BOBST è stata certificata in conformità con lo standard internazionale di sicurezza delle informazioni ISO/IEC 27001:2013 (noto anche come ISO 27001).

Un ISMS è un approccio sistematico alla gestione delle risorse di informazioni sensibili in modo che rimangano al sicuro. Riguarda tutti i tipi di dati, siano essi cartacei, elettronici o altro, e l’ISMS determina come questi dati vengano elaborati, archiviati, trasferiti, archiviati e distrutti. Il framework ISO 27001, che definisce le specifiche per un ISMS, è una combinazione di linee guida e processi che supportano le aziende nella creazione, implementazione, manutenzione e miglioramento continuo del sistema.

L’ISMS di BOBST coinvolge tutti i reparti dell’organizzazione. Garantisce che le risorse informative siano gestite e protette in conformità con le normative e le migliori pratiche. Con questo approccio basato sul rischio, BOBST protegge la riservatezza, l’integrità e la disponibilità di ogni risorsa informativa da potenziali violazioni della sicurezza.

“Molti dei nostri clienti hanno esigenze di sicurezza molto elevate e si aspettano che BOBST fornisca prodotti e servizi sicuri. Usano macchine BOBST collegate al Cloud dove sono archiviati i dati di produzione e altre informazioni relative alle aziende e si affidano a noi per custodire tali informazioni. Con la certificazione ISO 27001, possiamo fornire meglio i servizi che soddisfano queste esigenze; la certificazione ISO 27001 dimostra la nostra capacità di gestire le informazioni. Dimostra inoltre leadership e volontà di dedicare risorse, tempo ed energie per mantenere il controllo degli asset nel tempo. Con il lancio di BOBST Connect e della nostra suite di soluzioni digitali, la certificazione garantisce la tranquillità ai nostri clienti quando si tratta della gestione delle informazioni”, afferma Francisco Gonzalez Group Chief Security Officer di BOBST.