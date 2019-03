Durante l’ICE di Monaco è stata presentata la nuova BFT Carbon

Nata dall’unione dell’azienda BFT Flexo, specializzata in sistemi d’inchiostrazione e lavaggi per l’industria della stampa, e l’azienda AM Composites, specializzata in particolari costruttivi in materiale composito per l’industria aviospace, nasce la BFT Carbon.

La fusione di queste due realtà, ha permesso di poter trovare le perfette sinergie per sviluppare e realizzare una nuova e innovativa serie di racle camera in fibra di carbonio dedicate al mondo della stampa flessografica. L’utilizzo di una strategia competitiva di leadership di costo, consente di introdurle sul mercato degli OEMs e del cliente finale, ad un prezzo rivoluzionario.

L’esclusivo processo interno che parte dalla progettazione degli stampi fino all’autoclave, passando succesivamente per la finitura, assemblaggio e controllo qualità, garantisce prodotti tecnogicamente all’avanguardia, consentendo produzioni customizzate per soddisfare ogni tipo di richiesta.

BFT Carbon punta a diventare il partner di ogni costruttore di macchine da stampa alla ricerca di innovazione, qualità ed esperienza.