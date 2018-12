BFT Flexo amplia la linea di sistemi d’inchiostrazione e lavaggio con la nuova serie GTX e G-TERM

Innovazione e tecnologia: questi sono i punti chiavi dell’azienda italiana BFT Flexo, che progetta e realizza sistemi d’inchiostrazione e lavaggio innovativi per la stampa flessografica. La nuova serie GTX è dedicata a machine flessografiche con più di 2 colori e prevede due diverse configurazioni a secondo del tipo di struttura della macchina.

La serie GTX-MCI è destinata alle macchine a tamburo centrale o stack e prevede una configurazione compatta a toretta da 2 a 12 unità stampa con l’interfaccia operatore a bordo sistema o delocalizzato a bordo macchina. La serie GTX-L invece è destinata alle macchine con gruppi stampa in linea e prevede gruppi singoli collocati al fianco del gruppo stampo e dotati di un interfaccia operatore dedicata ad ogni stazione, con la possibilità di aggiungere un master per il controllo simultaneo di tutte le stazione da un unica postazione.

“I sistemi BFT Flexo trovano forte applicazioni grazie alla semplicità d’uso e alla velocità d’installazione”, afferma l’Ing. Alberto Ferrara, direttore commerciale, “ quando gli operatori dai nostri clienti mettono mano per la prima volta sul nostro sistema, sono increduli per la facilità e velocità nell’eseguire un cambio colore”.

L’interfaccia utente permette di regolare in un semplice tocco la velocità delle pompe e la pressione all’interno della camera racla, e salvarla in memoria. Semplice operazione che sulla maggior parte delle macchine richiedeva molto tempo ed esperienza per trovare il giusto equilibrio per evitare perdite di colore o insufficienza di colore in stampa.

La rapidità e l’efficienza di lavaggio sono assicurate dall’utilizzo di pompe peristaltiche e pompe a membrana, finemente controllabili in velocità tramite i comodi pannelli operatore touch presenti a bordo del sistema; e dal serbatoio d’acqua integrato che permette di poter riutilazzare d’acqua, garantendo un risparmio di circa il 50%.

Il risparmio è una prerogativa che l’azienda BFT Flexo vuole supportare, svuluppando sistemi in grado di ridurre drasticamente i consumi d’acqua, che si trasformano immediatamente in costi di smaltimento o depurazione, sia limitando lo spreco d’inchiostro, permettendo così di essere riutilizzato in altre lavorazioni.

“L’utilizzo di diversi sensori di ultima tecnologia all’interno dei nostri sistemi e lo sviluppo del software in grado di gestirli e ottimizzarli al meglio, ci hanno permesso di ottenere un sistema intelligente ed innovativo, in grado di monitorare autonomamente lo stato, effettuare autodiagnosi rapide ed efficaci e autocalibrarsi a seconda del lavoro in macchina, ottimizzando al meglio i consumi e eliminado gli sprechi”, dice l’Ing.Simone Bonaria, direttore tecnico.

Inolte grazie al design a moduli del sistema, e alla nuova parte di software dedicata all’autodiagnosi, il sistema è in grado di prevenire il 90% delle azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, segnalando in anticipo la necessità d’intervento. L’eventuale intervento necessiterà un fermo macchina per un tempo limitatissimo, grazie alla possibilità di cambio del modulo interessato in meno di 15 minuti.

L’azienda ha lavorato molto all’interfaccia macchina, permettendo così ai costruttori di potersi interfacciare e dialogare semplicemente con il sistema, scambiandosi dati utili per monitorare produttività e costi, potendo richiedere sempre il massimo in termini di efficienza al sistema.

BFT Flexo è sempre alla ricerca di innovazioni per sviluppare nuovi prodotti e in grado di garantire le massime prestazioni in stampa, riducendo al massimo gli sprechi. Il nuovo sistema di controllo della temperatura dell’inchiostro G-TERM ne è l’esempio: grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, il sistema è in grado di gestire la temperature dell’inchiostro in circolazione, garantendone la giusta viscosità in stampa.

“Crediamo molto nell’innovazione, per questo destiniamo molte risorse al R&D e stiamo creando partnership con aziende di tecnologia del settore e non, per riuscire a elevare tutta la tecnologia presente sull’intero processo di stampa flessografica. Nel 2019 prevediamo ulteriori novità tra cui il lancio di due nuovi prodotti: uno interamente dedicato al settore del cartone ondulato, l’altro sarà parte complementare ai nostri sistemi d’inchiostrazione”, conclude Bonaria.