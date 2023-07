Il primo modello di fascia medio/alta della serie AccurioLabel di Konica Minolta ha ottenuto due importanti riconoscimenti nell’ambito della Stampa Industriale. AccurioLabel 400 si è infatti aggiudicata l’iF Design Award 2023 e il Red Dot Award Product Design 2023: entrambi premiano il miglioramento dell’efficienza operativa grazie all’automazione del processo di stampa

L’iF International Forum Design è l’organizzazione indipendente relativa al Design più longeva al mondo. Ogni anno seleziona progetti eccellenti e quest’anno sono pervenute oltre 11.000 candidature da 56 Paesi diversi.

Il Red Dot Award è uno dei maggiori concorsi di Design al mondo e il Red Dot Label si è affermato a livello internazionale come uno dei marchi di qualità più ambiti nel settore.

Questi ultimi riconoscimenti arrivano dopo un altro ambito premio: il Good Design Award 2022 promosso dal Japan Institute of Design Promotion.

In tutti i casi i giudici hanno lodato il Design di AccurioLabel 400 di Konica Minolta, che è stata pensata per rendere semplice l’utilizzo quotidiano della macchina, ridurre al minimo la necessità di intervento dell’operatore ed eliminare il più possibile i tempi di inattività.

AccurioLabel 400 di Konica Minolta lanciata in Italia lo scorso marzo è una macchina unica nel suo genere. Raggiunge un’efficienza operativa senza precedenti, anche nel settore dei grandi volumi, grazie alla velocità di stampa e all’automazione di processo. Il nuovo sistema Konica Minolta ha tutte le carte in regola per conquistare una quota significativa nel settore della stampa digitale di etichette dai volumi medio alti, settore dinamico e in rapida crescita.

Tra le caratteristiche più significative, la possibilità di espandere le applicazioni grazie alla presenza del toner bianco e una maggiore produttività grazie alla velocità di stampa superveloce fino a 39,9 metri al minuto. Inoltre, sono previste ulteriori riduzioni dei costi di gestione grazie alla maggiore durata dei componenti e alla migliore qualità di stampa. È disponibile in configurazioni a 4 e 5 colori.

“Siamo lieti che le caratteristiche innovative di AccurioLabel 400 la portino ad ottenere continui riconoscimenti nel settore. Il successo dei premi conferma la nostra convinzione che la bobina offra un’ulteriore opportunità per i professionisti della stampa nei mercati a medio e alto volume, consentendogli di accendere la propria creatività e aprirsi a nuove possibilità di stampa” afferma Sacha-Vittorio Paolucci, Responsabile dello sviluppo del business della stampa industriale di Konica Minolta Europe.

I premi ottenuti da AccurioLabel 400 sono ulteriore conferma del perché il sistema di stampa sia un’opzione interessante – anche in affiancamento ad altri sistemi già presenti – per i clienti che desiderano ampliare il proprio business nella produzione di etichette e packaging. Il software della macchina, e l’automazione dei processi, nonché le soluzioni cloud, consentono ai converter lungimiranti di aumentare i propri livelli di produzione e rendere sempre più concreto il concetto di fabbrica intelligente.