De Rossi Vittoriano: soluzioni in line per le moderne esigenze del converter

È possibile tagliare materiali ultrasottili a velocità di produzione? Oppure eseguire un mezzo taglio sui supporti di ultima generazione, direttamente in macchina? Prove eseguite su macchine da stampa hanno rilevato che la soluzione può essere l’aggiunta di un gruppo di taglio ad alta precisione sulla macchina.

Principalmente questi sistemi vengono utilizzati per aumentare la velocità della macchina tagliando la siliconata laterale per ribobinarla con lo sfrido rinforzando quest’ultimo.

La difficoltà che oggi i classici sistemi si trovano ad affrontare, risiede nel taglio di supporti che diventano sempre più sottili. “Secondo noi soluzioni semplici e precise possono permettere di farlo. Non serve una macchina impensabile per ottenere un buon lavoro ma basta la precisione della meccanica. Lo sviluppo del mercato e la continua introduzione di nuovi materiali come ad esempio i riciclabili, mettono di fronte a nuove sfide e a un continuo bisogno di adattamento. Una meccanica consolidata e comprovata negli anni è la migliore assicurazione di avere l’efficacia che si sta cercando”, commenta Fabio Aimi, Responsabile Vendite e terza generazione della De Rossi Vittoriano.