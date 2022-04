Hani Hallal, marketing project manager di Impack, costuttore canadese di macchine per la cartotecnica approfondisce le confezionatrici della linea Ergosa, quali vantaggi ha da offrire e soprattutto le valutazioni da fare prima di decidere se è quella giusta per la vostra azienda

Con la crescente complessità del mercato delle confezioni in cartone, la richiesta di scatole su misura sta aumentando a un ritmo vertiginoso.

Questo richiede non solo piega-incolla sempre più flessibili, ma anche confezionatrici più versatili che possano adattarsi a queste piega-incolla.

Di conseguenza, le confezionatrici completamente automatiche non possono essere prese in considerazione a causa dei loro requisiti rigorosi e della mancanza di flessibilità per scatole di diverse forme, dimensioni e formati.

È quindi necessario rivolgersi a confezionatrici più versatili che permettano di variare il prodotto, effettuare regolazioni periodiche e correzioni uniformi per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mercato.

“Ma cosa sono queste confezionatrici versatili e come funzionano?”

“Offrono gli stessi vantaggi delle confezionatrici completamente automatiche?”

👉 La risposta onesta è che tutto dipende dalla confezionatrice in questione.

I produttori di confezionatrici offrono varie soluzioni di confezionamento con diversi livelli di automazione. La confezionatrice più venduta da IMPACK è la serie Ergosa, l’unica confezionatrice semiautomatica presente sul mercato.

Cos’è un’Ergosa e chi ne ha bisogno?

L’Ergosa è una confezionatrice semi-automatica che ottimizza l’efficienza del processo di confezionamento delle scatole e massimizza la produttività della vostra piega-incollatrice.

Quali sono i 2 tipi di Ergosa?

È importante sapere che ci sono 2 versioni diverse di Ergosa, ovvero il modello A e C

La “Ergosa A” è una confezionatrice semiautomatica semplice, economica e compatta che offre un grande miglioramento in termini di ergonomia e velocità di confezionamento.

La confezionatrice Ergosa A include un box turner IN2 e offre due modalità di confezionamento: La “Modalità orizzontale” e la “Modalità Pick & Place (o manuale)“.

Il suo design ergonomico e la sua specifica metodologia di confezionamento permettono di far scivolare le scatole nella cassa senza essere sollevate, riducendo così le lesioni da sforzo ripetitivo (RSI).

È compatibile sia con il cartone teso che ondulato e gestisce varie scatole di piccole e medie dimensioni, comprese le scatole lineari, i 4 angoli e i 6 angoli con capacità di confezionamento su più file e più strati. Detto questo, la lavorazione dei 4 angoli e dei 6 angoli è veloce ed ergonomica solo se eseguita su una confezionatrice Ergosa C in modalità verticale.

La confezionatrice Ergosa A è anche in grado di trattare scatole a fondo automatico, ma non in modo così veloce ed ergonomico come se le si facesse funzionare sulla Ergosa C con un modulo di inversione batch MFA.

Il tempo di configurazione della Ergosa A è vicino allo zero (<5 minuti) ed è anche compatibile con tutti i modelli di piega-incolla

La “Ergosa C” è una confezionatrice performante e versatile con una combinazione perfetta tra una confezionatrice semiautomatica e una confezionatrice automatica. Infatti, la Ergosa C è una confezionatrice semiautomatica con le prestazioni di una confezionatrice automatica.

La sua versatilità e modularità la rendono la confezionatrice più venduta da IMPACK negli ultimi decenni.

La confezionatrice Ergosa C è compatibile con scatole di cartone teso e cartone ondulato e include tutte le caratteristiche e i vantaggi di una Ergosa A più 5 caratteristiche aggiuntive:

+ Offre una modalità di confezionamento aggiuntiva (per un totale di 3 modalità di confezionamento principali: Modalità orizzontale, modalità Pick & Place/Manuale e una modalità verticale opzionale).

+ Confeziona i 4 angoli ed i 6 angoli più velocemente e in modo più ergonomico della Ergosa A.

+ Confeziona scatole a fondo automatico più velocemente e in modo più ergonomico di una Ergosa A se combinata con il modulo di inversione MFA Batch.

+ Offre la possibilità di confezionare scatole di grande formato.

In altre parole, la confezionatrice Ergosa C è la versione più avanzata e versatile della serie Ergosa che offre tutte e 3 le modalità di confezionamento e diverse caratteristiche e vantaggi aggiuntivi.