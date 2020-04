Box Marche: lavoro di imballaggio più facile grazie alle tecnologie della canadese Impack

Al fine di minimizzare lo sforzo fisico dei dipendenti durante il processo di imballaggio, la Box Marche ha investito dodici anni fa in una Ergosa C Universal Packer e nel Virtuo Automatic Packer del produttore canadese IMPACK. Ma naturalmente c’erano anche ragioni economiche. Nel 2019, il rinomato produttore italiano di imballaggi ha fatto sostituire il Virtuo con una macchina di ultima generazione.

“Con le nostre azioni e le nostre soluzioni di packaging vogliamo creare valore per il nostro ambiente”, esordisce Tonino Dominici. In una conversazione personale, l’amministratore delegato e proprietario della Box Marche S.P.A. sembra quasi un padre di famiglia. Infatti, vede l’azienda, fondata nel 1969 e con sede a Corinaldo (An), nell’Italia centro-orientale, come il centro di una comunità che non si occupa solo del proprio benessere. Il produttore di imballaggi è piuttosto noto per il suo impegno sociale nella provincia di Ancona e nelle province limitrofe di Pesaro e Urbino nelle Marche. A Box Marche, il benessere dei suoi dipendenti e la stretta collaborazione con clienti e fornitori non sono solo parole.

Riduzione del carico di lavoro dei dipendenti e aumento della produttività

“I nostri dipendenti dovrebbero essere in grado di lavorare senza stress e con il minor sforzo fisico possibile. Questo è stato uno dei motivi principali per cui abbiamo installato nel 2008 l’Ergosa C Universal Packer e il Virtuo Automatic Packer di IMPACK, ognuna dietro le nostre due piega-incola”, dice Dominici. Dalla messa in funzione delle due macchine, nessuno alla Box Marche ha dovuto sollevare pesanti pile di scatole. “Sfruttiamo molto meglio anche la produttività delle nostre linee piegaincolla”.

La stazione di riempimento degli scatoloni non è più un collo di bottiglia. Ecco perché le piega-incolla possono girare più velocemente e i dipendenti produrre più scatole nello stesso tempo con meno sforzo. “Un investimento vantaggioso per tutti”, dice l’imprenditore.

Mentre dice questo, Dominici tira fuori da un armadio modelli di fascette per padelle di diverse dimensioni, che Box Marche produce principalmente per i clienti situati nella regione. I fustellati in cartone teso, stampati in digitale sono fustellati in modo tale che due cerchi più grandi siano uniti insieme a delle fasce più strette. Questi cerchi di cartone proteggono il fondo delle pentole e il rivestimento della superficie durante il trasporto e nei punti vendita al dettaglio.

Le fascette vengono incollate sulla piega-incolla, e raccolte a fine linea con il modulo raccoglitore Ergosa C Universal Packer.

Le fascette non sono un problema per l’Ergosa

“Probabilmente nessun altro sistema di imballaggio è in grado di trattare tali imballaggi”, l’imprenditore elogia la versatilità del sistema ritenendolo molto flessibile. Ergosa C Universal Packer, compatibile con tutte le piega-incolla, è stato sviluppato da IMPACK per l’imballaggio di scatole lineari di piccole e medie dimensioni in cartone teso e ondulato. La maggior parte dei clienti lo utilizza per le scatole lineari e le scatole a 4/6 angoli. La Box Marche lavora anche formati speciali come le fascette per gli utensili di cucina. L’azienda ha optato per la variante Ergosa C, che combina il confezionamento semiautomatico con quello automatico. È dotato di un IN2 Box Turner che gira i prodotti che escono dalla piega-incolla a 90°.

In questo modo, il punto colla sulle fascette protettive è rivolto verso l’alto quando ogni fila viene rimossa dal tappetto dell’Ergosa C e messa nella scatola. Con i punti di colla in alto, le pile sono più stabili e gli addetti all’imballaggio possono inserirle più facilmente nelle scatole. Se i prodotti per l’imballaggio non hanno bisogno di essere girati, passano semplicemente attraverso il Box Turner.

Fino a 30 cambi di lavoro senza stress al giorno

Anche i tempi di set-up estremamente brevi sono un punto a favore dell’Ergosa C. “La tiratura media delle fascette è di 1.000 pezzi. Cambiamo la configurazione della macchina fino a quindici volte per turno”, dice Dominici, sottolineando la necessità di un rapido cambio di lavoro. Con l’Ergosa C, non ci vuole quasi nulla per cambiare il formato. “Il nostro tempo di setup con questa confezionatrice è praticamente nullo. È molto facile da usare e funziona in modo efficace. Inoltre, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. In più, la macchina funziona da oltre undici anni senza interruzioni”, aggiunge l’imprenditore elogiando l’affidabilità dell’Ergosa C Universal Packer.

Presso Box Marche è installato il sistema base, che viene utilizzato esclusivamente in modalità orizzontale. Le scatole “scorrono” dalla piega-incolla direttamente nell’Ergosa C, dove vengono messe dal personale in scatole posizionate a sinistra del trasportatore. Queste vengono poi automaticamente chiuse e trasportate via. Tutto questo avviene senza alcuno stress. E poiché le scatole sono posizionate più in basso nella Ergosa C, gli addetti all’imballaggio non hanno bisogno di sollevare ogni fila – possono semplicemente farla scorrere nel contenitore. È sorprendente vedere quanto il processo di imballaggio possa essere semplice e fluido.

Nel caso in cui i clienti arrivassero da Box Marche con nuove esigenze, l’azienda potrebbe in qualsiasi momento ampliare la propria linea con moduli aggiuntivi. La modalità Pick & Place, ad esempio, darebbe una grande flessibilità quando si confezionano piccole serie di scatole complesse.

Enorme sollievo per i dipendenti durante l’imballaggio delle scatole per il vino

Un’altra specialità di Box Marche è il packaging bag-in-box di alta qualità per i vini, che l’azienda produce in microonda accoppiata. Queste scatole lineari sono piegate e incollate sulla linea che finisce nel Virtuo Automatic Packer.

Questa macchina compatta è stata progettata da IMPACK per scatole di dimensioni medie e grandi in cartone teso e ondulato. Come l’Ergosa C, il Virtuo Automatic Packer si caratterizza per la sua facilità d’uso e versatilità. Soprattutto, però, alleggerisce notevolmente i dipendenti di Box Marche che non devono più riempire le scatole con le file pesanti di queste scatole in cartone ondulato. Con il Virtuo, Box Marche beneficia anche dei brevi tempi di set-up della linea, che viene cambiata fino a cinque volte per turno.

All’inizio del 2019, il Virtuo è stato aggiornato con l’ultimo modello. “Il nuovo sistema funziona circa il 10% più velocemente della versione precedente. Con esso, ora imballiamo fino a 30.000 confezioni bag-in-box all’ora”, spiega Dominici. Questo permette anche di far funzionare più velocemente la nostra piega-incolla. Ad esempio, la sofisticata movimentazione delle scatole contribuisce ad aumentare la produttività del nuovo sistema. Lo stesso vale per la migliore ergonomia del sistema di imballaggio automatico, che rende più comodo il lavoro dei dipendenti. Tra le altre cose, hanno più tempo per alimentare le scatole vuote nel Virtuo grazie al nastro trasportatore esteso. Anche l’altezza di lavoro della macchina è stata adattata, rendendo più facile per il personale addetto all’imballaggio la gestione dei contenitori.

Il Virtuo è equipaggiato l’IN3 Box Turner, che fornisce una maggiore flessibilità per il posizionamento delle scatole. I prodotti bag-in-box vengono girati a sinistra o passano direttamente attraverso il Box Turner se la rotazione non è necessaria. In questi e in tutti gli altri aspetti, la macchina soddisfa ogni esigenza di Box Marche quando si tratta di imballare questi prodotti.

Arriva un altro Ergosa?

Oltre alle fascette protettive e ai prodotti bag-in-box, Box Marche produce una varietà di diversi tipi di imballaggi per i produttori di marca. A seconda dei requisiti di produzione, essi vengono elaborati sia dalla linea di piega-incolla con l’Ergosa che dal sistema con la Virtuo. Entrambe le macchine confezionatrici offrono il grado di flessibilità richiesto.

All’inizio del 2020 Box Marche installerà una terza piega-incolla per la produzione di scatole lineari e di scatole a fondo automatico. Anche questa linea sarà probabilmente dotata di un Ergosa C Universal Packer. L’azienda ha bisogno di una terza linea di piega-incolla per sostenere la sua crescita e per poter

utilizzare le due linee di piega-incolla esistente esclusivamente per la produzione di fascette e imballaggi bag-in-box.

“Oggi dobbiamo fornire ai nostri clienti soluzioni di imballaggio integrate che offrano loro un reale valore aggiunto. Questo vale, ad esempio, per le funzioni innovative per la sicurezza o la protezione dei prodotti che consentono ai nostri clienti di differenziarsi sul mercato”, racconta Dominici. Dal 2003, Box Marche documenta ogni anno il proprio operato nel “Living Company Report”, che riflette la misura in cui l’azienda dimostra rispetto per i propri dipendenti, clienti e fornitori, per l’ambiente e per il territorio. “Siamo una società con un’anima. Come se fossimo una sola persona”, dice Dominici. In occasione del 50° anniversario dell’azienda, il Living Company Report per il 2019 comprendeva quasi 170 pagine.

Organizzazione aziendale basata sul modello giapponese.

Dominici ha organizzato la sua azienda secondo i più moderni metodi di gestione. Nel fare ciò, si ispira ai principi del Toyota Production System (TPS), che mira a raggiungere la massima produttività con un’alta qualità e consegne puntuali. L’investimento di Box Marche nelle linee di confezionamento IMPACK si inserisce in questo quadro, in quanto supporta idealmente tutti e tre gli obiettivi di TPS. Le fascette vengono generalmente consegnate al cliente entro cinque giorni, con un tempo di consegna massimo di dieci giorni per gli imballaggi in cartone pieghevole e cartone ondulato.

La combinazione di prestazioni tecniche e orientamento alla partnership è ben accolta dal mercato. Oltre il 90% dei circa 100 clienti rimane fedele all’azienda a lungo termine. Dominici vede un potenziale di crescita per la sua azienda, in Germania, Francia e Gran Bretagna. In questo contesto, Box Marche ha esposto al FachPack 2019 di Norimberga insieme al produttore italiano di imballaggi LUCAPRINT S.P.A

La Box Marche S.P.A., con sede a Corinaldo in provincia di Ancona nelle Marche, che oggi conta 55 dipendenti, è stata fondata nel 1969 da diversi partner del settore agricolo, commerciale e industriale con la missione di produrre scatole di cartone per i produttori di calzature e pantofole allora diffusi nella provincia di Macerata nelle Marche. Dopo la graduale migrazione della produzione di calzature in altre regioni del mondo, il produttore di imballaggi in continua crescita ha spostato la sua attenzione sui settori alimentare, delle bevande e dei cosmetici. A partire dai primi anni ’80, prodotti farmaceutici, accessori di moda e articoli per la casa. Da allora ha vinto numerosi premi con le sue idee innovative di packaging, tra cui diversi ECMA PRO CARTON Awards. Circa il 10% dei prodotti Box Marche viene consegnato all’estero, ad esempio in Danimarca e Svezia. L’attuale amministratore delegato e proprietario di Box Marche, Tonino Dominici, è entrato in azienda nel 1974 per conto degli allora proprietari per condurla verso un futuro di successo. Un giorno sarà suo figlio Nicola a continuare il suo lavoro.