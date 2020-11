Con VaryFlex V4 OMET inizia la “Packaging Revolution”

Open house in live streaming per OMET il prossimo 3 dicembre 2020, per la presentazione della nuova VaryFlex V4 una macchina dedicata alla stampa e il converting di flexible packaging che permette sostenibilità, flessibilità e risparmio sui costi. Gli stampatori avranno modo di vedere le opportunità illimitate offerte da questa macchina riunendo varie tecnologie di stampa e asciugatura come offset, rotocalco, flexo, UV o EB.

Da alcuni anni OMET offre delle soluzioni di stampa ad alta tecnologia per il settore del packaging, con ottimi riscontri di installazioni e collaborazioni con importanti gruppi multinazionali. Il mercato è in continua evoluzione e cerca di soluzioni adeguate ed efficienti in termini di flessibilità, qualità e sicurezza. Flessibilità perché spesso vengono richieste più versioni dello stesso packaging a fronte – per esempio – di iniziative di marketing. Gli imballaggi flessibili sono più facili da stampare rispetto ad altri packaging ed offrono una varietà unica di forme, taglie e formati che permettono di lavorare sul valore aggiunto e centrare il target di mercato con maggior precisione. Le tirature tendono a diminuire perché si cambia spesso, i prodotti sono sempre più personalizzati ed è cruciale la velocità per ridurre i tempi di time-to-market. La qualità del packaging non può essere sacrificata, perché determina spesso la scelta del consumatore, ed è fondamentale per massimizzare l’impatto visivo a scaffale. La sicurezza, qui citata per ultima, è forse il fattore critico di successo del flexible packaging per le proprietà barriera che migliorano e allungano la conservazione dei prodotti.

La Varyflex V4 Offset che sarà presentata durante l’evento streaming “Packaging Revolution” monta gruppi offset in fascia 850 mm con tecnologia Sleeve OMET brevettata, capaci di arrivare a una velocità meccanica massima di 400 m/min, in combinazione con gruppi rotocalco di nuova generazione, con la possibilità di aggiungere in linea anche gruppi flexo ad alte prestazioni. La nuova unità rotocalco è progettata per l’applicazione di solidi ed effetti speciali su sleeve, etichette e imballaggi flessibili di alta qualità. È dotato di trasmissione Direct Drive sul cilindro di stampa, senza ingranaggi e senza cuscinetti che consente risultati di stampa eccezionali ad ogni tiratura. L’unità rotocalco OMET offre estrema accessibilità su entrambi i lati ed è dotata di tamburo di raffreddamento integrato e racla con capacità di stampa fronte e retro. La nuova linea di stampa dispone del sistema cambio rapido a sleeve (Easy Sleeve Format Change) con controllo automatico delle pressioni di stampa che permettono un cambio formato completo in pochi minuti. E’ stata progettata per lavorare con diverse configurazioni: Wet-On-Dry con asciugamento UV tra un gruppo stampa e l’altro; Wet-On-Wet con asciugamento UV oppure, su richiesta, con asciugamento EBeam, mantenendo un’estrema flessibilità di processo. Durante l’Open House virtuale verrà mostrata la soluzione con 6 gruppi offset con asciugamento UV e due gruppi rotocalco con asciugamento ad aria calda, per la stampa di diversi lavori su materiale PET con cambio rapido del soggetto di stampa.

Grazie all’integrazione del sistema EBeam e all’utilizzo di inchiostri a bassa migrazione, la Varyflex V4 si presenta come soluzione sicura per la stampa di imballaggi alimentari, eliminando completamente il rischio di residui di inchiostro o solvente sul packaging. Oltre all’utilizzo di inchiostri senza foto-iniziatori, OMET offre ulteriori soluzioni che sposano la sostenibilità: la stampa wet-on-wet con passaggio materiale ridottissimo permette uno scarto di materiale estremamente ridotto; l’utilizzo dell’asciugamento Ebeam con alimentazione elettrica ridotta consente un ulteriore risparmio dei costi; la stampa Flexo Ebeam permette di non utilizzare ultravioletti, cappe di aspirazione e solventi negli inchiostri.