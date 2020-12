Durst: nuova stampante P5 350 HS all’evento virtuale “Firework of Innovations”

La nuova stampante ad alte prestazioni P5 350 HS sarà presentata con un evento virtuale presso la sede del Customer Experience Center Durst a Bressanone, in Italia, il 3 dicembre alle 16.00.

Il modello Durst P5 350 HS, combinato con Durst Automat, una nuova soluzione per un flusso di lavoro di stampa completamente automatizzato di Durst Software, renderà i processi di produzione molto più efficienti semplificando la gestione degli ambienti di stampa misti.

L’evento virtuale, “Firework of Innovations”, avrà anche un focus sul Durst Habitat System con tecnologia UVC-R, lanciato ad agosto, per migliorare la qualità della vita in una nuova normalità di convivenza con il coronavirus. L’innovativo sistema di disinfezione dell’aria combina scambio d’aria e raggi UV e riduce efficacemente l’aria infetta e quindi la carica virale negli spazi interni.

“Con circa 100 unità già spedite in tutto il mondo, siamo davvero entusiasti di lanciare l’ultimo modello della famiglia, il P5 350 HS. Chi si unirà a noi per le presentazioni virtuali rimarrà stupito dalla flessibilità, velocità ed efficienza di questa nuova stampante”, ha detto Christian Harder, direttore vendite globale della divisione Grafica di Durst Group.