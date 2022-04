Comieco Paper Week: una settimana dedicata al mondo del cartone

Dal 4 al 10 aprile, Comieco torna con la Paper Week: una settimana di iniziative per svelare curiosità e segreti sul ciclo del riciclo di carta e cartone

Perché è importante fare la raccolta differenziata di carta e cartone? Come si riciclano scatole e sacchetti di carta? Cosa succede ai materiali cellulosici dopo essere stati correttamente differenziati? La Paper week risponde a queste ed altre domande sul mondo “carta e cartone” in una settimana di appuntamenti gratuiti organizzati da Comieco – Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica – in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici e Unirima e con il patrocinio del Ministero per la Transizione Ecologica e di Anci.

Da lunedì 4 a domenica 10 aprile, la filiera della carta sarà protagonista di una serie di eventi concepiti con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di un gesto quotidiano come la raccolta differenziata e di raccontare loro “cosa succede dopo il cassonetto”, coinvolgendoli in iniziative virtuali e in presenza, giochi e quiz.

IL PROGRAMMA DELLA PAPER WEEK

4 – 8 aprile | Ricicloaperto Virtuale per le scuole

un’esperienza totalmente digitale e interattiva, per seguire tutte le tappe del percorso di carta e cartone successive al deposito nel cassonetto, che rivela professionalità, tecnologie e gli impianti che costituiscono gli aspetti più importanti e meno conosciuti del circuito del riciclo. Le classi sono accompagnate da una guida nelle sessioni live dalle ore 8 alle 16.

4 – 10 aprile | Ricicloaperto Virtuale per i cittadini

fatta eccezione per la fascia oraria 8-16, chiunque potrà fare la propria esperienza in modalità individuale e asincrona, anche nelle giornate di sabato 9 e domenica 10.

4 – 9 aprile | Paper Week Challenge

due appuntamenti quotidiani con quiz in diretta streaming sulle regole del corretto riciclo di carta e cartone. A sfidarsi per aggiudicarsi la palma del ‘miglior riciclatore’ e i premi in palio, squadre in rappresentanza di diversi Comuni italiani.

4, 5, 7, 8 aprile | Aperitivi con IULM

un ciclo di appuntamenti digitali in collaborazione con l’Università IULM che affrontano ogni giorno una tematica diversa ma con due denominatori comuni: comunicazione e sostenibilità

4 aprile | Convegno “Maceri, una risorsa strategica. Il futuro delle materie prime seconde e del riciclo nel settore cartario”

[Ore 9,30 – Mudec, Museo delle Culture – Milano]

un appuntamento per discutere del ruolo della filiera cartaria, un’eccellenza italiana capace di adattarsi velocemente alle sfide del mercato.

6 aprile | Convegno “Raccolta e riciclo degli imballaggi compositi di carta”

[Ore 10,30 – Auditorium, Aquario di Genova]

un incontro dedicato agli operatori del settore per affrontare il tema dell’innovazione nella raccolta e nel riciclo degli imballaggi compositi a base cellulosica.

6 aprile | Evento “La parola ai protagonisti della rivoluzione sostenibile: evidenze e prospettive per il futuro”

[Ore 18 – Libreria Egea – Milano]

evidenze settoriali e geografiche per una comprensione delle tendenze e prospettive future delle imprese in tema di sostenibilità e impatto dei fattori ESG. Evento dedicato alla presentazione del libro “Climate change adaptation, governance and new issues of value. Measuring the impact of ESG scores on CoE and Firm’ performance” a cura di Carlo Bellavite Pellegrini, Massimo Catizone e Laura Pellegrini.

8 aprile | Convegno “Le sfide del packaging tra riciclabilità e conservazione”

[Ore 10 –Teatro Carlo Goldoni di Corinaldo (AN)]

un appuntamento per discutere il ruolo del packaging in carta e cartone nel settore alimentare organizzato in collaborazione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

9 e 10 aprile | Carta al Tesoro

il divertente gioco a squadre che si svolgerà nelle strade di Napoli (9/04) e Firenze (10/04). I team iscritti alla competizione dovranno seguire il percorso segnato su una mappa, raggiungere i checkpoint individuati e superare quiz e altre prove relative al ciclo di vita della carta e al suo riciclo per poter proseguire.