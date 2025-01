Pantone, autorità mondiale del colore e fornitore di standard professionali per il linguaggio del colore e di soluzioni digitali per la comunità del design, ha presentato lo scorso dicembre PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, un suggestivo marrone tenue che trasporta i nostri sensi nel piacere e nella delizia che ispira, come colore del 2025.

“PANTONE 17-1230 Mocha Mousse esprime una ponderata indulgenza”, afferma Leatrice Eiseman, Executive Director del Pantone Color Institute. “Sofisticato e lussureggiante, ma allo stesso tempo un classico senza pretese, estende la nostra percezione dei marroni, è infuso di sottile eleganza e raffinatezza terrosa, ma è discreto e delicato e avvolge con il suo calore sensoriale”. C’è un movimento crescente per allinearci più strettamente con il mondo naturale. Caratterizzato dalla sua natura organica, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse onora e abbraccia il sostentamento del nostro ambiente fisico. “La ricerca senza fine dell’armonia è presente in ogni singolo aspetto delle nostre vite, dalle relazioni con gli altri fino al nostro lavoro, i nostri contatti sociali e l’ambiente naturale che ci circonda. L’armonia infonde una sensazione di serenità, ispirando uno stato positivo di pace, calma ed equilibrio interiori e ci fa sentire in sintonia con il mondo che ci circonda. Abbraccia una cultura di connessione e unità, oltre a rappresentare la sintesi del nostro benessere mentale, spirituale e fisico: per il Pantone Color of the Year 2025 guardiamo a un colore che fa progredire l’abbraccio della sensazione del nostro PANTONE Color of the Year che si estende ulteriormente al nostro desiderio di comfort e all’indulgenza di semplici piaceri che possiamo regalare e condividere con gli altri”, ha aggiunto Laurie Pressman, vice presidente del Pantone Color Institute.

E per celebrare il 26° anniversario di Pantone Color of the Year, Pantone ha presentato la nuova tonalità in vari eventi ed esperienze in tutto il mondo. Da New York a Londra, da Shanghai a Mumbai, Pantone ha condiviso spazi pubblici ed eventi incentrati sul colore.

PANTONE 17-1230 Mocha Mousse nel settore degli imballaggi e nel design multimediale

PANTONE 17-1230 Mocha Mousse è un delizioso marrone che ispira con le sue suggestioni di cioccolato, cacao e caffè. Orientato all’utilità, ma allo stesso tempo elevato e sofisticato, con una sensazione di lusso. Tattile e da toccare, il PANTONE 17-1230 accoglie calorosamente, invitando i consumatori a toccare e a farsi coinvolgere, rendendolo una tonalità allettante per una varietà di prodotti, dagli alimenti e bevande ai cosmetici.

Il tono neutro e adattabile di PANTONE 17-1230 Mocha Mousse si fonde facilmente con qualsiasi colore, arricchendo ogni prodotto con un tocco di calore e di lusso raffinato. La storia di tutti i marchi si esprime con i colori e Mocha Mousse si combina molto bene con vari effetti grafici, come caratteri e disegni ridotti al minimo, oppure con una delicata goffratura o anche con la lamina, magari color rame. Potremmo quasi affermare che questo colore annuncia il marchio con un sussurro, non con un grido, e questa caratteristica in un mondo di prodotti con colori extra-brillanti o addirittura abbaglianti può far risaltare il prodotto proprio per il fatto di essere dolce, suadente e poco invasivo, in modo che il consumatore possa apprezzare i dettagli e soprattutto, ricordare l’esperienza.

I partner ufficiali del Pantone Color of the Year 2025 sono Motorola, Joybird, Pura, Wix Studio, Libratone, Spoonflower, Ipsy, Society6, Ultrafabrics.