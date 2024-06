Quando si parla di qualità e produttività della fustella in Italia oggi, due sono le aziende che sicuramente si profilano in maniera netta: SERVIFORM® e CITO-SYSTEM GmbH. L’azienda storica di Caravaggio che da quasi 80 anni cerca di anticipare i bisogni dei propri clienti e guidare lo sviluppo del settore della fustellatura e il produttore tedesco con più di 100 anni di know-how tecnico nella stampa e nella cordonatura.

L’unione in un binomio dinamico e autorevole è stato quindi un gesto quasi naturale: infatti, dal 1° gennaio 2024 SERVIFORM® è il distributore esclusivo per l’Italia della gamma BoxLine di CITO. L’obiettivo è chiaro: offrire ai converter taliani prodotti e servizi al massimo livello.

“Offrire prodotti di alta qualità ai converter italiani è la missione che ci ha spinti a questa nuova forma di collaborazione con CITO, azienda che conosciamo e stimiamo molto per la sua serietà e competenza” sottolinea Angelo Cantini, CEO di Proform.

“CITO e SERVIFORM® condividono molti valori, tra cui, la loro lunga esperienza nel mondo della fustellatura, la loro solidità, la grande attenzione alla formazione degli operatori e, soprattutto la qualità dei propri prodotti e servizi” sostiene Oliver Kellermann, CEO di CITO-SYSTEM GmbH.

La tedesca CITO è rinomata per la creazione di una gamma completa di prodotti per la fustellatura, con competenze nella lavorazione di carta, cartoncino e cartone ondulato. Di recente è entrata a far parte di BOBST, leader mondiale di macchinari e servizi destinati al trattamento, alla stampa e alla trasformazione dei materiali per le industrie produttrici di etichette, imballaggi flessibili, scatole pieghevoli e cartone ondulato.

La linea BoxLine comprende una gamma completa di materiali per cartotecniche e scatolifici realizzati con eccellente know-how e proverbiale precisione tedesca. Infatti, l’impiego di tecnologia video ad alta velocità, di modernissimi simulatori, nonché di strumenti di misurazione ottici e meccanici hanno consentito di elevare la loro performance molto oltre la media del mercato. Materiale da taccheggio, materiale per tacche, liquido per la pulizia delle piastre e una vasta scelta di controsolcatori rappresentano solo una parte dell’offerta per rendere il processo di fustellatura il più efficace possibile.

Il team tecnico SERVIFORM® è offre ai propri clienti un’ampia gamma di soluzioni tecniche altamente avanzate in grado di risolvere qualsiasi problema del processo di fustellatura. La lunga e comprovata esperienza del team in questo campo è anche il risultato del prezioso know-how disponibile all’interno del Gruppo di Caravaggio, che vanta un fustellificio due volte certificato Bobst e la produzione di macchine per fustellifici. Il risultato è garantito!