BESTINFLEXO 2023: ATIF annuncia le nomination!

Grande partecipazione anche quest’anno al BESTINFLEXO 2023 con circa 230 lavori ricevuti nelle categorie previste.

“Un lavoro molto impegnativo anche quest’anno!”, afferma la Presidente di Giuria Simona Poli, Ricerca & Sviluppo La Linea Verde – Società Agricola. “Tanti lavori, grande qualità e un team di colleghi esperti molti attenti alle valutazioni. È sempre un grande stimolo, un arricchimento personale e professionale far parte della Giuria di questo premio. Ho notato, quest’anno, un considerevole aumento degli stampatori che corredano il lavoro in concorso con la prova colore: per noi giudici è di fondamentale importanza per dare una valutazione quanto più oggettiva possibile. Esorto quindi tutti gli stampatori a presentare i lavori con la prova colore: un vantaggio per loro e un supporto importante per noi giudici!”.

Oltre a Simona Poli hanno contribuito con grande entusiasmo alla selezione dei lavori Paride Banzola – Responsabile Sviluppo Packaging Eurocompany, Milena Torti, Project and Packaging Manager Granoro, Pietro Ferrieri, Coordinatore Comitato ENIP-GCT ed esperto di stampa offset, flexo e rotocalco, Filippo Dal Re, Agenzia Libera.

Mantenendo un ritmo di lavoro serrato la giuria è riuscita a valutare tutti i lavori pervenuti nelle giornate dedicate alle valutazioni, indicando le seguenti aziende nelle nomination dell’edizione 2023:

ALUCART – ARCA SLEEVES – ARIO – CARTOTECNICA POSTUMIA – CLODIA PRINT – EKAFLEX – ETIC.A – EUROLABEL – FANUCCHI – FLESSOFAB – GRAFICHE PRADELLA – IL DOGE – ITP INDUSTRIA TERMOPLASTICA PAVESE – LIC PACKAGING – MINOVA LABELS – MONDI PADOVA – ONDULOR – PAGANI PRINT – POLIGRAFICA VENETA – PRO-GEST GROUP / TREVIKART OSPEDALETTO – SACCHETTIFICIO NAZIONALE G. CORAZZA – SCATOLIFICIO CERIANA – SCATOLIFICIO MEDICINESE – SCATOLIFICIO ONDULKART – SCATOLIFICIO TS – SDR PACK – SMURFIT KAPPA ITALIA (STAB CAPOCOLLE DI BERTINORO) – TIKEDO.

Sale l’aspettativa per scoprire la classifica: appuntamento per tutti il 21 novembre alla Cerimonia di Premiazione BestInFlexo 2023 prevista a Milano il 21 novembre prossimo.