Con una nuova proposta per gli ambienti di stampa commerciali e in-house di qualsiasi dimensione, la serie imagePRESS V di Canon è una potente famiglia di stampanti a toner di produzione che incrementa l’automazione dei processi, garantendo la massima intuitività operativa, e offre una ricca gamma di opzioni di alimentazione e finitura, oltre che una perfetta integrazione con le soluzioni workflow tramite i controller PRISMAsync o EFI Fiery.

imagePRESS V1350 – l’ammiraglia in termini di produttività

Il modello di punta imagePRESS V1350 offre prestazioni eccezionali e la migliore produttività nella classe di stampanti di produzione toner a colori. Con una velocità massima di 135 pagine al minuto, questa nuova stampante gestisce volumi mensili fino a 2,4 milioni di pagine A4 mentre la sua qualità costruttiva ne garantisce la durata fino a 72 milioni di pagine A4. Un meccanismo di aspirazione, un percorso di trasporto carta più lineare, l’avanzata unità Print on Demand-Surface Rapid Fusing (POD-SURF) e il sistema di raffreddamento integrato consentono di eseguire lunghi cicli continui di stampa di elevata qualità ad alta velocità e senza inceppamenti, permettendo ai fornitori di servizi di stampa commerciali e in-house di completare velocemente anche i lavori ad alto volume più impegnativi, senza scendere a compressi.

La qualità pari a quella della stampa offset è una certezza per V1350 ed è mantenuta dalla prima all’ultima pagina di ogni lavoro, indipendentemente dalla tiratura. Il collaudato sistema di correzione del colore Multi-D.A.T. preserva la stabilità dei colori anche durante i cicli di stampa ininterrotti, mentre il sensore spettrofotometrico in linea integrato automatizza la regolazione accurata dei colori, quando necessario. V1350 è progettata per la produzione di applicazioni di stampa di alta qualità, tra le quali brochure, opuscoli, campagne pubblicitarie postali e cartoncini di alta gamma, e offre la massima accuratezza per la registrazione fronte e retro (0,5 mm).

Serie imagePRESS V900 – stampante di produzione per bassi volumi

Il modello entry-level della famiglia serie V, imagePRESS V900, è ideale per gli stampatori con volumi di produzione mensili fino a 500.000 pagine A4. Disponibile in tre diversi modelli – V900, V800 e V700, che riflettono la velocità massima di ognuno (90 ppm, 80 ppm e 70 ppm) – la nuova serie è pensata per gli ambienti di produzione dinamici che esigono costantemente una qualità elevata e coerente, la massima produttività e un’ampia scelta di supporti.

V900 non solo è il dispositivo più compatto nella famiglia imagePRESS V, ma offre anche un’imbattibile varietà di applicazioni stampabili su un dispositivo di piccole dimensioni, grazie al supporto di diversi tipi di carta – dalla carta comune da 52 g/m2 alla carta patinata da 70 g/m2 passando per la carta spessa da 350 g/m2, le buste strette, i banner fronte-retro automatico da 762 mm e i banner solo fronte da 1,3 metri, oltre alla carta goffrata e sintetica. Questa versatilità è supportata dalla nuova tecnologia che regola la forza di aspirazione in funzione della grammatura del supporto, stabilizzando il trasporto della carta spessa, e dall’integrazione di rulli di alimentazione e di trasporto più robusti che migliorano la stabilità del trasporto della carta sottile, spessa e corta, ampliando la gamma di supporti utilizzabili e prevenendo gli inceppamenti.

La nuova imagePRESS V1350 sarà commercializzata da Canon e dai partner accreditati nel primo semestre del prossimo anno e V900 sarà disponibile da dicembre 2022.