Brizzi Distribuzione Italia è il nuovo rivenditore Liyu per il Centro Italia

Completare la gamma potenziando il settore della stampa large format con soluzioni industriali rivolte al mondo della cartotecnica e del signage. È con questo obiettivo che Brizzi Distribuzione Italia fa il suo ingresso nel team Liyu, diventando rivenditore autorizzato del brand per Lazio, Campania, Abruzzo e Molise. Brizzi Distribuzione si occuperà inoltre dell’assistenza tecnica dei clienti di quest’area.

Nata intorno alla metà degli anni ’70, Brizzi si è affermata dapprima come distributore di carta, a cui ha affiancato successivamente altre tipologie di supporti destinati sia alla stampa tradizionale, sia al digitale. Un business ulteriormente ampliato in anni più recenti con la commercializzazione di attrezzature per la stampa digitale, grazie alla partnership con importanti produttori internazionali. “Vendere sistemi di stampa ci permette di rispondere a 360° alle esigenze dei clienti, abbinando la scelta dei materiali a quella delle tecnologie più performanti”, spiega Marco Giannoni, Responsabile commerciale della divisione sistemi digitali di Brizzi Distribuzione. “Tra i settori su cui puntiamo maggiormente c’è la cartotecnica, per il quale lo scorso anno abbiamo dato vita a un innovativo centro taglio, dove offriamo servizi personalizzati di altissima qualità”. In crescita anche il Signage nel quale Brizzi Distribuzione, già leader nella fornitura di supporti large format, punta ad affermarsi anche con sistemi e tecnologie.

Proprio in questo contesto si inserisce la partnership con Liyu. “La domanda di clienti come tipografie, cartotecniche, serigrafie, allestitori, stampatori digitali è sempre più rivolta verso soluzioni versatili, altamente performanti e soprattutto in grado di assicurare produttività industriale”, prosegue Giannoni. “Eravamo quindi alla ricerca del brand giusto per completare la nostra gamma e ci siamo avvicinati a Liyu a seguito dei riscontri più che positivi da parte di alcuni clienti che avevano già implementato questi sistemi nel loro parco macchine”. Qualità, affidabilità e design accattivante sono solo alcuni dei plus delle stampanti Liyu che Brizzi Distribuzione ha immediatamente apprezzato. Ad essi si è presto aggiunta la condivisone di obiettivi e strategie commerciali, tra cui la scelta di operare tramite rivenditori esclusivi. “Non cerchiamo fornitori di tecnologie ma partner strategici come Liyu. Questo è il nostro approccio per crescere in un mercato che richiede sempre più affidabilità e competenza”, afferma Giannoni.

A breve i primi sistemi della gamma Liyu verranno installati presso il rinnovato showroom di Brizzi Distribuzione a Pomezia che verrà inaugurato con il nuovo look durante il mese di giugno. Si tratta della flatbed Liyu KC-R Led 2512, caratterizzata da qualità, precisione e produttività e della nuova ibrida Liyu Q2 Hybrid Led, estremamente compatta e dal design avanguardistico. Entrambe saranno subito a disposizione dei clienti di Brizzi Distribuzione per test e demo personalizzate. Brizzi Distribuzione garantirà inoltre ai clienti Liyu anche i servizi di formazione, training degli operatori, supporto post vendita e assistenza tecnica.