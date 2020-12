Bobst-SEI Laser: nuova attività dedicata al Digital Laser Converting per l’industria dell’etichetta e dell’imballaggio

Bobst Group e SEI Laser uniranno le loro forze per accelerare lo sviluppo di soluzioni di taglio laser digitale per l’industria delle etichette e dell’imballaggio. Le sinergie tra le due aziende permetteranno di sviluppare nuove soluzioni e approcci in grado di rispondere alle esigenze dei clienti. La nuova attività svilupperà e commercializzerà in tutto il mondo soluzioni di taglio laser digitale per l’industria delle etichette, dell’imballaggio flessibile, del cartone pieghevole e del cartone ondulato.

“Questa partnership aprirà nuovi mercati e permetterà non solo di rafforzare quanto già concretamente realizzato, ma anche di scrivere la storia nel settore del Converting digitale. Si tratta di crare “innovazioni di valore”, aprendo nuovi scenari di mercato”, commenta Ettore Colico Converting Director di SEI Laser.

BOBST accelera i suoi investimenti digitali

BOBST ha ufficializzato l’acquisizione del restante 49,9% di Mouvent AG per rafforzare lo sviluppo del suo portafoglio di stampa.

BOBST ha acquisito il 50,1% di RADEX nel giugno 2017 per sviluppare la Mouvent AG, una start-up che si concentra sulla stampa digitale a getto d’inchiostro. L’intento era quello di esplorare e fornire le prossime innovazioni per trasformare la produzione di imballaggi. Il lavoro svolto negli ultimi tre anni è stato molto fruttuoso e positivo.

L’innovativa tecnologia cluster di Mouvent è stata impiegata nelle presse Mouvent LB-701, LB-702 e BOBST MASTER DM5. Nonostante la situazione Covid-19, nel corso del 2020 sono state vendute oltre 20 presse in Europa e negli USA. Il portafoglio digitale BOBST apre nuovi orizzonti per i trasformatori di etichette, combinando l’alta qualità di stampa, l’alta produttività e la giusta economia. Risponde alla crescente domanda di prodotti di breve durata, time-to-market più rapido, versioni e prodotti stagionali.

Con questa acquisizione BOBST è pronta ad accelerare ulteriormente la sua leadership nella stampa e nella trasformazione. Nuove piattaforme digitali a getto d’inchiostro e nuovi inchiostri a base d’acqua saranno presto annunciati, rispondendo ai requisiti di sostenibilità e plasmando il futuro del mondo del packaging.