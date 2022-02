BOBST ha presentato la nuova versione per e-commerce della piegaincolla EXPERTFOLD 165.

Con una progettazione modulare altamente configurabile che offre una flessibilità e una versatilità senza pari, alla versione 165 sono stati aggiunti due nuovi moduli: POLYVACUUM e GYROBOX. L’obiettivo è offrire un valore aggiunto nonostante le pressioni dell’e-commerce. Già disponibili per la MASTERFOLD 170 e 230, questi due speciali moduli sono stati personalizzati per la EXPERTFOLD 165 e sono ora disponibili in questa macchina per la piegatura e incollatura di scatole accoppiate.

“In tutto il settore retail abbiamo assistito all’inevitabile impennata dell’e-commerce quando la gente durante la pandemia si è rapidamente rivolta alle modalità online per i propri acquisti”, commenta Pierre Binggeli, Product Line Director per le piega-incollatrici in BOBST. Questo intensifica la pressione sui fornitori sui quali fanno affidamento. Come sempre, facciamo evolvere i nostri prodotti per soddisfare tempestivamente le esigenze delle aziende che realizzano gli imballaggi. Con la versione per e-commerce dell’EXPERTFOLD 165, offriamo un’evoluzione dedicata della nostra macchina ampiamente testata con strumenti aggiuntivi per la vendita on-line”.

POLYVACUUM è stato progettato per incrementare la versatilità. I trasportatori superiori su misura permettono l’installazione di utensili per applicazioni esterne, mentre quelli del vuoto inferiori garantiscono un trasporto estremamente stabile dei fustellati. POLYVACUUM permette di adattare dispositivi di piegatura speciali e applicatori in linea di strisce e nastri autoadesivi, necessari per le scatole da e-commerce.

GYROBOX è un sistema in grado di roteare i fustellati in qualsiasi angolo da 0 a 180° nella direzione di marcia. Permettendo alle aziende di trasformazione di stare al passo con le domande sempre più pressanti dell’e-commerce, GYROBOX ruota le scatole che di norma richiedono due passaggi in una lavorazione singola. Il sistema può ruotare da sinistra a destra o da destra a sinistra, permettendo anche alle scatole complesse di raggiungere velocità di 250 m/min. Anche quando GYROBOX non viene usato, i fustellati possono essere piegati e incollati senza intoppi a piena velocità della macchina. Questo modello unico permette una produzione rapida e vantaggiosa di scatole speciali, rafforzandone ulteriormente l’enorme potenziale di diversificazione, insieme a POLYVACUUM.

Tempi rapidi dal click alla consegna sono essenziali per le vendite e per la soddisfazione del cliente finale. La macchina giusta può quindi fare la differenza. “La EXPERTFOLD 165 per e-commerce produce un vasta gamma di scatole in una singola linea di produzione, con grande efficienza anche per le scatole complesse. La tecnologia è inoltre semplice in termini di manipolazione, offrendo tempi di avviamento più brevi e più continuità operativa, il che si traduce in un valore maggiore per l’azienda di trasformazione. Come con tutte le macchine BOBST, una tecnologia complessa diventa semplice con un’interfaccia operatore intuitiva e un’impostazione semplice. Siamo lieti di portare sul mercato questa potente macchina, dimostrando ancora una volta perché BOBST è il nome di riferimento per l’innovazione del packaging”, conclude Binggeli.

Capace di favorire la trasformazione digitale per le aziende di trasformazione di imballaggi, la macchina è dotata di tecnologia di automazione e controllo a distanza MATIC. La rapida impostazione e i cambi lavoro sono possibili anche grazie alla gestione completa della piega-incollatrice e dei vari moduli attraverso una interfaccia utente, permettendo quindi agli utenti di salvare e recuperare le impostazioni su richiesta. Pronta per la transizione a Industria 4.0, la EXPERTFOLD include già le app Helpline Plus e BOBST Service, per un accesso da remoto, un monitoraggio della produzione e un’assistenza rapida ed efficace. La nuova versione per e-commerce della EXPERTFOLD 165 soddisfa le esigenze in fatto di diversificazione e produttività, offrendo contestualmente operazioni di trasformazione vantaggiose e a prova di futuro.