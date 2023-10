The Human Park, il concept di questa settima edizione di Brand Revolution 2023, si presenta al pubblico come un parco divertimenti contemporaneo in cui il fattore umano dialoga con l’Intelligenza Artificiale per espandere e aumentare la creatività applicata al mondo della stampa.

Le nuove tendenze della comunicazione stampata saranno presentate a Milano il 26 e 27 ottobre a Brand Revolution, il laboratorio-evento creativo organizzato da Stratego Group che riunisce brand, agenzie, stampatori e fornitori di materiali, tutti accomunati da una grande voglia di esplorare e sperimentare nuovi modi per comunicare in modo disruptive con il supporto di due tecnologie: la stampa una tecnologia plurisecolare, sempre capace di grandi innovazioni e l’Intelligenza Artificiale, uno strumento nuovo e prezioso al servizio della creatività.

Il programma dell’edizione 2023 si snoda in due giorni in cui saranno messi in mostra i nuovi progetti, il pubblico potrà assistere a incontri e talk, frequentare workshop formativi e visitare le aree tematiche e di ispirazione.

Agli stampatori è dedicata l’area “Touch & Chat”, un salotto aperto ai visitatori per scoprire il meglio della produzione stampata; mentre fornitori di materiali per la stampa potranno incontrare il pubblico nello spazio “PrintMat”.

Fra le novità anche l’area “Brand Revolution Creative”, dedicata ad agenzie, art director e designer che vogliono mettere in mostra il proprio lavoro creativo, stile e linguaggio personale attraverso una selezione dei propri progetti.

I workshop formativi “Brand Revolution Training” si articolano in due giorni durante i quali i partecipanti potranno acquisire le competenze che servono per realizzare un progetto di comunicazione, dalla tipografia alla legatoria, dalla calligrafia al copywriting accessibile.

Ogni area si caratterizza, visivamente, come una diversa attrazione dello Human Park, il concept di questa settima edizione, un parco divertimenti contemporaneo in cui il fattore umano dialoga con l’Intelligenza Artificiale per espandere e aumentare la creatività applicata al mondo della stampa.

Il key visual di Human Park è stato realizzato da Experiency, creative tech studio del Gruppo di Comunicazione Indipendente Spencer & Lewis. Lo sviluppo parte da un concept definito insieme all’organizzatore dell’evento, Stratego Group.

“Negli anni Brand Revolution è cresciuto, oggi non è più solo l’evento per presentare ai visitatori i prototipi dei progetti realizzati nel laboratorio, bensì una piattaforma piena di iniziative di ispirazione per tutta la filiera della comunicazione. Sono orgogliosa di affermare che Brand Revolution è l’unico evento dove veramente tutti gli attori di questo comparto sono coinvolti in una relazione che favorisce il business”, spiega Valentina Carnevali, Chief Marketing Officer di Stratego e Project Leader di Brand Revolution.

I progetti in mostra

I visitatori di Brand Revolution vedranno i progetti realizzati durante il laboratorio dai team creativi, dai team degli stampatori e dei fornitori di materiali e supporti per i brand. La produzione offre anche uno spaccato di grande ispirazione non solo sui trend di comunicazione ma anche sui cambiamenti socio-culturali in atto:

This Unique – The (good) mood shifter

This, Unique ribalta in positivo la narrazione delle mestruazioni. Una rivoluzione che parte dagli assorbenti arriva al pack e ai dispenser per migliorare la vita delle persone.

Agenzia: Smith Lumen

Partner di stampa e fornitori di materiali: ICO, myCordenons, Varigrafica

Silverskin – The real story is the invisible one

Cosa non si vede di un grande successo sportivo? Coraggio, dedizione, sacrificio e l’abbigliamento giusto, come il base layer Silverskin. Una storia raccontata attraverso diversi touchpoint.

Agenzia: Advision

Partner di stampa e fornitori di materiali: Grafical, Luxoro, myCordenons, Valtenna

Storytel – The Storyteller

Dalla carta al digitale e ritorno. Così Storytel, piattaforma di audiolibri, affida l’esperienza dell’ascolto al mondo analogico con un “raccontastorie” speciale fatto di carta stampata.

Agenzia: DLVBBDO

Partner di stampa e fornitori di materiali: Arché Comunicazione

Cartaria Italiana – It’s my Italian time

Per Cartaria Italiana il lusso è fatto di tempo per sé ed esperienze uniche legate al territorio. Una gift box pensata per l’alta hotellerie contiene molto più di piccole cortesie per gli ospiti.

Agenzia: Artefice Group

Partner di stampa e fornitori di materiali: Fontana Grafica, Oropress, Sei Laser, Varigrafica

Conviv – The Conviv game

Bere senza alcool non è mai stato così coinvolgente e divertente. Un pack speciale, pieno di sorprese, invita a pensare la convivialità in modo diverso: sober & cool.

Agenzia: O,Nice! Design Studio

Partner di stampa e fornitori di materiali: Grafical, ICO, Luxoro, myCordenons

Coppa Milano-Sanremo – Drive the Legend

Un percorso a tappe, attraverso diversi touchpoint, nell’esperienza dei partecipanti alla più antica gara motoristica italiana, la Coppa Milano-Sanremo, per coinvolgerli e fidelizzarli.

Agenzia: Effige 2.0

Partner di stampa e fornitori di materiali: Fontana Grafica, ICO, Sei Laser, Valtenna

The Human Park

L’allestimento scenografico del parco divertimenti: un luogo carico di esperienze ed emozioni tipicamente umane, in cui ogni attrazione di questo innovativo park rappresenta metaforicamente caratteristiche come il coraggio, il dialogo o la curiosità necessari per innovare.

Team Creativo: Brand Revolution e Experiency

Partner di stampa e fornitori di materiali: ICO

Catalogo Brand Revolution 2023

Anche il catalogo fa parte del laboratorio di sperimentazione e nasce dallo stesso fermento creativo. Un prodotto stampato di pregio, non solo da consultare ma anche da collezionare e custodire con cura.

Team Creativo: Brand Revolution

Partner di stampa e fornitori di materiali: myCordenons

Dove e quando:

Brand Revolution

Garege21, Via Archimede 26, Milano

Giovedì 26 e venerdì 27 ottobre 2023

Dalle 10.00 alle 18.00

La mostra è a ingresso gratuito, è richiesta la registrazione: https://brandrevolution2023.eventbrite.it