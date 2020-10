Assemblea Istituto Italiano Imballaggio: Anna Paola Cavanna confermata alla Presidenza

Anna Paola Cavanna, amministratore unico dell’azienda piacentina Laminati Cavanna Spa, è stata riconfermata, per il secondo biennio, alla guida dell’Istituto Italiano Imballaggio. L’assemblea dei soci, tenutasi lo scorso 29 settembre, in modalità webinar, ha anche rinnovato il Consiglio direttivo e i Vice Presidenti: riconfermato Ciro Sinagra, Laminazione Sottile, affiancato dalla new entry Alessandra Fazio, Head of Quality di Nestlè Italiana Spa.

Nel corso dell’Assemblea sono stati illustrati gli obbiettivi e risultati raggiunti, con la presidenza Cavanna, che consentono all’Istituto Italiano Imballaggio, al termine del biennio, di evidenziare un crescente numero di aziende associate, l’immagine attualizzata, grazie al nuovo sito web e alle nuove iniziative.

In particolare per quanto riguarda i nuovi progetti voluti dalla Presidente, il cuore spetta alle attività connesse ai temi etica e sostenibilità. Infatti nel 2019 è stata istituita la “commissione sostenibilità”, con l’obbiettivo di creare un progetto di sostenibilità del packaging con un approccio trasversale, al di fuori della mera logica dei materiali.

Questo percorso è stato affiancato da un piano di accreditamento dell’Istituto Italiano Imballaggio presso gli stakeholders deputati a presidiare queste tematiche, in modo da stabilire sinergie utili al mercato e alla base associativa. A maggio 2020 è nata la Fondazione Carta Etica del Packaging, pronta ad operare su più fronti e con un primo progetto, di alto profilo, in ambito formativo-culturale. Partirà nel 2021 il primo corso di alta formazione dedicato al packaging, in collaborazione con la Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma.

Per il futuro, Anna Paola Cavanna si propone di consolidare il percorso intrapreso, rafforzando i rapporti con il Consiglio Direttivo e le associazioni di categoria, le Università e i centri di ricerca spingendo sull’acceleratore della sostenibilità e della comunicazione dei valori dell’imballaggio.

Per concludere, ecco la composizione della nuova squadra di governo dell’associazione:

Rappresentanti dei produttori

Giorgio Bottini – Consulente Goglio

Maurizio Mittino – Direttore sostenibilità Guala Closures

Anna Perego – Colorgraf, Responsabile sicurezza prodotto, ufficio Salute Sicurezza e Ambiente

Egidio Scotini – Liquid Inks Technical Director Sun Chemical

Luca Fornaroli – socio Litografica Fornaroli

Rappresentanti degli utilizzatori

Cristina Emanuel – Scientific and Regulatory Affairs Director L’Oreal

Chiara Faenza – Coop Italia, Responsible for sustainability and values innovation – CSR manager

Barbara Guzzo – Packaging Development Manager Italy, Perfetti, Van Melle

Luca Maini – Senior Buyer Packaging, Bauli

Valentina Masotti – Responsabile Global packaging, Gruppo Barilla

Adele Scicchitano – Unione Italiana Food

Rappresentanti delle Associazioni

Gennaro Buonauro – Responsabile Assoimballaggi FLA

Walter Da Riz – Direttore Assovetro

Giuseppe Riva – Federchimica, Direttore, Plasticeurope,

Luciano Sottile – Consigliere Ucima, General Manager Divisione Macchine, Gruppo Goglio

Italo Vailati – Federazione Carta Grafica, Vice Direttore Assografici

Rappresentante soci aggregati

Riccardo Merello – Managing Director PH TUV