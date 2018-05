Anna Paola Cavanna è la nuova Presidente dell’Istituto Italiano Imballaggio

E’ stata eletta per acclamazione, alla guida dell’associazione milanese, l’imprenditrice Anna Paola Cavanna, Vice Presidente di Laminati Cavanna S.p.A. che resterà in carica per il biennio 2018-2020



I soci dell’Istituto Italiano Imballaggio, riuniti a Palazzo Parigi, a Milano, lo scorso 11 maggio, per l’annuale assemblea, hanno dato fiducia al programma presentato dall’imprenditrice piacentina Anna Paola Cavanna, espressione della piccola-media impresa lombarda, del comparto flessibile. E’ anche la prima Presidente donna nella storia dell’Istituto, già Vice Presidente, negli ultimi 4 anni e con altre cariche in ambito Assografici-Giflex e Confapi Picenza.

Con l’obiettivo di accrescere l’autorevolezza dell’Istituto Italiano Imballaggio e di renderlo sempre più proattivo, in particolare su sostenibilità e innovazione, ha basato il programma su 3 cardini, che prevedono potenziamento della comunicazione positiva dei valori del packaging, attività di avvicinamento dell’imprenditoria e del management delle aziende associate e sviluppo dell’attività tecnica a favore dei soci. Il prossimo biennio sarà, quindi, all’insegna della commistione tra continuità con la Presidenza precedente di Antonio Feola, ma anche dell’innovazione, con l’ambizioso obbiettivo di attrarre in un ente meramente tecnico, come l’Istituto Italiano Imballaggio, figure aziendali di alto profilo e con ruoli decisionali. In questa avventura ha fortemente voluto la collaborazione di Michele Amigoni, Global Packaging Director di Barilla e di Ciro Sinagra, R&D e Marketing Manager di Laminazione Sottile, che ha proposto come suoi Vice Presidenti, ottenendo l’approvazione unanime dell’Assemblea.

L’elezione si è svolta all’interno di un evento ricco di spunti sulle nuove tendenze dei mercati, che ha visto le aziende presenti prendere parte attiva a un workshop collaborativo, per anticipare il cambiamento, ideato e condotto da Carlo Alberto Pratesi, ordinario di marketing, innovazione e sostenibilità all’Università Roma Tre. Il workshop “IL FUTURO SIAMO NOI” ha preso avvio nei giorni precedenti l’evento, con un questionario sui tremi della sostenibilità, le cui risposte sono diventate l’avvio del confronto, che ha tenuto conto di una serie di indizi da analizzare, relativi a fenomeni socio economici nazionali e internazionali. La discussione ha portato all’individuazione di alcune indicazioni di possibili scenari a medio termine. Dei 44 segnali individuati, ne sono stati selezionati alcuni, riconducibili a 5 categorie: nuovo design per minimizzare l’impatto ambientale, nuove tecnologie come la Blockchain, sviluppo dell’e-commerce, nuove funzionalità del packaging e switch tra materiali (anche bio based).

Dall’analisi, in termini di probabilità di accadimento e impatto del settore è emerso che:

Il packaging è demand driver: ovvero consumatori, distributori e utilizzatori condizionano le scelte. L’opinione pubblica, soprattutto via social condizionerà lo sviluppo normativo, ma la consapevolezza del consumatore dell’impatto ambientale condiziona il cambiamento di comportamenti solo quando viene toccato sul tema salute. Si ravvisa ancora troppa ignoranza sull’argomento imballaggio, va sviluppata l’informazione e la formazione ad hoc. Nel medio termine l’innovazione tecnologica avrà un forte impatto, alla ricerca di nuove funzionalità, in grado di far percepire il vero valore del packaging.

La conclusione è che non si prevede una riduzione del packaging, ma i driver saranno legati a innovazione tecnologica sulle funzionalità e alla modifica dell’approccio progettuale a favore di una sempre maggiore sostenibilità.

Chi è Anna Paola Cavanna

Anna Paola Cavanna è Vice Presidente di Laminati Cavanna S.p.A, che opera nel settore del packaging flessibile, ha una Laurea in Economia e Commercio e un master in Potenziamento imprenditoriale. E’ sposata, con 3 figli e un gatto. Ricopre diversi ruoli istituzionali nel settore, infatti oltre a essere Vice Presidente dell’Istituto Italiano Imballaggio, è membro del Consiglio Direttivo di Confapi Industria Piacenza e del Comitato Sostenibilità e Marketing di Giflex.