L’etichetta autoadesiva STARFLAKE™ di All4Labels Global Packaging Group è stata ufficialmente riconosciuta dall’Association of Plastic Recyclers (APR) per aver soddisfatto i più elevati criteri di riciclabilità secondo la APR Design® Guide for Recyclability. Questo riconoscimento segna un significativo passo avanti per consentire il riciclo delle bottiglie di plastica e sottolinea l’impegno di All4Labels nel guidare lo sviluppo di pratiche sostenibili nel settore delle etichette.

APR, che ha sede negli Stati Uniti, è un’importante organizzazione internazionale dedicata al miglioramento dei processi di riciclo della plastica. Questo riconoscimento arriva dopo tre anni di investimenti dedicati a ricerca e sviluppo, tra cui diverse centinaia di migliaia di euro stanziati per prove di stampa e miglioramenti del prodotto finale. All4Labels dimostra così che le sue etichette STARFLAKE™ soddisfano i criteri di riciclabilità, garantendo che possano essere integrate senza problemi nel processo di riciclo del PET.

STARFLAKE™ fa parte della gamma STAR, una gamma completa di soluzioni di etichettatura e imballaggio, sviluppate con l’obiettivo di migliorare l’impatto ambientale dell’imballaggio e promuovere la circolarità. Utilizzando principi di progettazione innovativi per la riciclabilità, il portafoglio STAR mira a ridurre al minimo gli scarti e a garantire un utilizzo più efficiente delle risorse.

“In quanto leader nel settore dell’imballaggio digitale e sostenibile, ci impegniamo a dare priorità agli investimenti in ricerca e sviluppo, abbinati a una rigorosa cooperazione lungo tutta la nostra catena del valore. Questo approccio ci garantisce di rimanere all’avanguardia nella fornitura di soluzioni innovative che non solo soddisfano le esigenze dei nostri clienti, ma sostengono anche la riciclabilità e promuovono un’economia circolare. Stiamo aprendo la strada a un futuro più sostenibile”, commenta Guenther Weymans, CEO di All4Labels.

STARFLAKE™ è la combinazione ideale di materiali, adesivi e inchiostri progettati per soddisfare le esigenze per il riciclo del PET. L’adesivo innovativo consente la separazione netta delle scaglie delle etichette dalle scaglie di PET, segnando un significativo progresso sostenibile per i proprietari di marchi, in particolare nei settori alimentare, delle bevande e della cura della persona. All4Labels si impegna a supportare i propri clienti con questa tecnologia su scala globale. Attualmente prodotto presso l’hub dedicato alla verniciatura All4Labels a Witzhave, in Germania, il Gruppo ha ulteriori capacità in America Latina (Brasile e Messico) ed Europa (Italia).