Open house SOMA 2024, l’evento del 20 novembre 2024 a Lanskroun, Repubblica Ceca, avrà come temi l’automazione avanzata, la gestione dei cilindri anilox e la stampa su supporti tubolari

Durante l’evento, con una macchina da stampa flessografica Optima2 sarà presentata l’ultima versione della gestione dei cilindri anilox, dell’automazione avanzata di SOMA, e saranno eseguite demo con la la tecnologia TubeTech.

L’evento offre inoltre ai visitatori sessioni di presentazione per esplorare come l’automazione e l’intelligenza artificiale possano combinarsi per rivoluzionare la qualità, l’efficienza e la sostenibilità della stampa flessografica, con uno sguardo al futuro.

Nelle dimostrazioni dal vivo delle macchine da stampa flexo SOMA Optima2, SOMA Optima TubeTech e del montalastre SOMA S-Mount, in particolare verranno mostrati:

Cambio automatico – in pochi minuti SOMA eseguirà un cambio lavoro completo e automatizzato, dal montaggio della lastra alla preparazione della macchina, garantendo precisione, tempi di fermo e scarti minimi e una stampa impeccabile.

– in pochi minuti SOMA eseguirà un cambio lavoro completo e automatizzato, dal montaggio della lastra alla preparazione della macchina, garantendo precisione, tempi di fermo e scarti minimi e una stampa impeccabile. Gestione dei cilindri anilox – SOMA presenterà il suo avanzato sistema di gestione anilox, un modo rivoluzionario per garantire prestazioni elevate e costanti per ogni anilox nell’inventario di una macchina da stampa. È stato progettato per mantenere la massima efficienza e qualità degli anilox, assicurando che il processo di stampa flessografica sia sempre affidabile.

– SOMA presenterà il suo avanzato sistema di gestione anilox, un modo rivoluzionario per garantire prestazioni elevate e costanti per ogni anilox nell’inventario di una macchina da stampa. È stato progettato per mantenere la massima efficienza e qualità degli anilox, assicurando che il processo di stampa flessografica sia sempre affidabile. SOMA Optima TubeTech – SOMA presenterà Optima TubeTech, una macchina da stampa flessografica specializzata creata per gestire le sfide uniche della stampa su materiali per tubi e astucci, garantendo una stampa precisa e di alta qualità. Questa tecnologia all’avanguardia consente la stampa su supporti per tubi, offrendo un notevole registro fronte-retro.

La giornata si concluderà con un happy hour di networking, offrendo ai partecipanti un’opportunità unica di interagire con i colleghi.

“Quest’anno è stato entusiasmante per SOMA. A drupa abbiamo sviluppato e lanciato nuove tecnologie che hanno un impatto reale sulla produttività e sulla qualità della stampa flexo. La nostra open house ci offrirà un’altra opportunità per mostrare a tutti quanto siamo progrediti noi e il settore”, commenta Petr Blasko, direttore marketing di SOMA.

Per saperne di più sull’evento e prenotare un posto, visita: https://soma-eng.com/soma-vip-open-house-reg-2024