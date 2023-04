Al via la quarta edizione del Pro Carton Student Video Award

I giovani video maker tornano a sfidarsi per realizzare contenuti creativi dove il cartoncino è il vero protagonista.

Sono aperte le iscrizioni alla nuova edizione del Pro Carton Student Video Award 2023, il concorso per giovani videomaker emergenti chiamati a raccontare tramite cortometraggi i vantaggi del packaging in cartone e cartoncino pieghevole. Giunto alla quarta edizione, il contest è rivolto a studenti di tutta Europa con l’obiettivo di unire la loro passione di creare video al racconto del packaging più economicamente ma anche ecologicamente equilibrato: il cartoncino. Possono partecipare tutti gli studenti iscritti a una scuola/università europea e il vincitore, che riceverà un premio di €5.000, sarà annunciato durante un’esclusiva cerimonia di premiazione che si terrà in Spagna, a Siviglia.

Per il quarto anno consecutivo, Pro Carton, l’Associazione Europea dei Produttori di Cartone e Cartoncino, invita le nuove generazioni di videomaker a spiegare uno o più vantaggi del cartone (o del cartoncino) in modo creativo, incoraggiandole a dimostrare il loro talento e le loro competenze come editor e videomaker e la loro passione per la sostenibilità.

Le iscrizioni sono aperte e gratuite, tutti gli interessati possono presentare i loro lavori singolarmente o in gruppi di massimo 4 persone entro il 23 giugno 2023. Ogni video dovrà necessariamente avere una lunghezza compresa fra 30 secondi e 2 minuti. Divertente, creativo e con un messaggio chiaro per comunicare l’attrattività del packaging in cartoncino: sono questi gli ingredienti ricercati dalla challenge.

Pro Carton invita insegnanti, docenti e professori a includere nel progetto formativo delle proprie classi la partecipazione allo Student Video Award. Per portare dalla carta allo schermo le proprie opere creative, i partecipanti possono usufruire di fogli di cartoncino gratuiti e di sessioni online con esperti del settore. Il premio è di particolare interesse per coloro che studiano marketing e comunicazione, media, cinematografia, audiovisivo o corsi simili.

Nel 2022, 60 studenti universitari di ben 19 Paesi europei hanno presentato i loro originali cortometraggi. La giuria di esperti ha scelto eccezionalmente due vincitori invece di uno, vista l’alta qualità delle candidature. Quattro talenti dell’Accademia Italiana, Marco Scirè, Shailu Flammini, Stefania Squitieri e Aurora Italiano, seguiti dal docente Michele Cirillo, hanno vinto con il video “The Carton Family: A Recycle Story”, che racconta la riciclabilità e l’importanza del cartoncino attraverso un album di famiglia. Altrettanto creativi sono stati gli studenti del docente Gilbert Beronneau, la squadra composta da Moritz Hilker, Lærke Blix Hagemann, Kenneth Dumevi e Benedek Tikk, iscritti all’Università SRH di Scienze Applicate di Berlino e ideatori di ‘Cartonovella’, un cortometraggio satirico e umoristico sulla versatilità del packaging in cartoncino. Quest’opera si è aggiudicata anche il premio determinato dai voti del pubblico.

Per l’edizione 2023, Il vincitore del premio determinato dai voti del pubblico si aggiudicherà una GoPro HERO, più un bundle di accessori. Tutti i vincitori saranno invitati alla cerimonia di premiazione ufficiale, che avrà luogo il 21 settembre in occasione del Congresso Annuale dell’ECMA (Associazione Europea dei Produttori di Astucci in cartoncino), in concomitanza delle premiazioni dell’European Carton Excellence Award e del Pro Carton Young Designers Award.

“Ogni anno, rimango stupito dal talento e dalla creatività dimostrati dai partecipanti nelle opere candidate al Pro Carton Student Video Award. È un’opportunità per le generazioni future di avvicinarsi ai temi della sostenibilità e dell’economia circolare. Quello di trasmettere i vantaggi del cartoncino e di incoraggiare un maggior utilizzo di materiali di packaging sostenibili è la giusta ispirazione per produrre video innovativi di alta qualità . Non vedo l’ora di valutare le proposte creative del 2023 e di annunciare i vincitori questo settembre a Siviglia” conclude Winfried Muehling, Direttore di Marketing e Comunicazioni di Pro Carton.

Per ulteriori informazioni sul Pro Carton Student Video Award 2023, visitare il sito di Pro Carton