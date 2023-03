Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2023 del Pro Carton Young Designers Award per trovare la prossima generazione di innovatori del cartoncino.

L’edizione 2023 del Pro Carton Young Designers Award invita tutti gli aspiranti designer europei a partecipare e presentare i loro progetti di packaging realizzati in cartoncino. In palio una visita presso una cartiera e un tirocinio presso un produttore di cartoncino pieghevole in Europa. Le iscrizioni si chiuderanno il 19 maggio 2023.

Per promuovere il concetto di sostenibilità e innovazione in tutta Europa, il Pro Carton Young Designers Award celebra il talento di giovani designer e le loro menti creative, che influenzeranno il prossimo capitolo dell’innovazione del packaging.

Il premio, lanciato nel 2004, invita studenti di scuole, università e college europei a mettere alla prova le loro competenze di design e a creare il concept di packaging in cartoncino più innovativo. Le candidature possono essere presentate in tre categorie, Food & Drink, All Other e Sustainability. Inoltre, il pubblico avrà la possibilità di proclamare il vincitore preferito, che si aggiudicherà un iPad Apple. Tutti i finalisti e i docenti che hanno seguito lo sviluppo dei progetti, supportando gli studenti, saranno invitati a partecipare alla cerimonia di gala del premio che si terrà nel mese di settembre 2023 a Siviglia, in Spagna.

Per sviluppare i loro progetti, i partecipanti sono incoraggiati a pensare alla sostenibilità nel design e a pensare come i brand possono sfruttare la versatilità e le funzionalità del cartoncino per trasformare i loro packaging e aumentare l’attrattiva sullo scaffale.

Si incoraggiano gli insegnanti a includere il Pro Carton Young Designers Award tra le attività curriculari del 2023. I partner sostenitori di Pro Carton metteranno a disposizione degli studenti interessati fogli di cartoncino a titolo gratuito.

Sin dal suo lancio nel 2004, il premio sul packaging continua a crescere e attirare l’attenzione di istituti didattici che riconoscono la preziosa opportunità offerta ai giovani designer. L’edizione del 2022 ha registrato numeri da record: sono state oltre 800 le candidature provenienti da più di 100 università e scuole.

Tra i vincitori dell’anno scorso il progetto Twin Bags for Popcorn and Beverages, ideato da Burak Ayataç, si è aggiudicato il primo posto nella categoria Creative Cartonboard Packaging | Food & Drink, mentre il duo formato da Jana Becker e Wilma Schulz ha vinto la categoria Creative Cartonboard Packaging | All other con l’idea float, una soluzione sostenibile e giocosa, in alternativa alla normale confezione di sali da bagno. Le studentesse Anna Grubing, Daria-Luna Sagurna e Sabrina Hofmann, invece, sono state proclamate vincitrici del premio Sustainability con il loro design align, un’alternativa ecologica per organizzare i cavi dei dispositivi elettronici, eliminando l’uso della plastica.

“Il Pro Carton Young Designers Award è un concorso straordinario che offre a studenti di ogni età un’opportunità fantastica per mettere alla prova il loro talento creativo e pensare al futuro del packaging e del nostro Pianeta. Il cartoncino è un materiale altamente versatile e rinnovabile. Ogni anno rimaniamo sempre più stupefatti della creatività dimostrata dai giovani partecipanti. Ci auguriamo che anche quest’anno le adesioni siano numerose e siamo sicuri che vedremo eccezionali creazioni in cartoncino ideate dai futuri leader dell’industria del packaging.” dichiara Winfried Muehling, Direttore di Marketing e Comunicazioni di Pro Carton

Per maggiori informazioni sul Pro Carton Young Designers Award, invitiamo a consultare il brief completo e le regole del concorso qui.