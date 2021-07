ll sistema di stampa AccurioJet KM-1e di Konica Minolta è stato accreditato da INGEDE – International Association of the Deinking Industry – come idoneo al processo di disinchiostrazione per le sue stampe con carta non patinata, consentendo quindi alla carta di essere riciclata.

La disinchiostrazione è il processo di rimozione dell’inchiostro di stampa dalla carta recuperata durante il riciclo. Le fasi chiave del processo per la disinchiostrazione sono il distacco della pellicola di inchiostro dalla carta, la frammentazione dell’inchiostro in un intervallo di dimensioni adeguate e la rimozione dalla poltiglia di pasta. Il sistema di stampa digitale inkjet UV a colori UV B2+ di Konica Minolta, definito “il coltellino svizzero della stampa” per le sue numerose possibilità di utilizzo, ha già ottenuto la certificazione di disinchiostrazione INGEDE per le carte patinate, comprese anche quelle riciclate. Dopo rigorosi test e valutazioni delle carte non patinate da parte di INGEDE, in cui la macchina da stampa KM-1e ha ottenuto un punteggio estremamente alto nella “Valutazione della riciclabilità del prodotto di stampa – test di deinkability” (metodo INGEDE 11), la certificazione è stata estesa.

Questo riconoscimento formale è un’altra spinta positiva per i clienti, secondo Hidetoshi Omo, Head of Competence KM-1e di Konica Business Solutions Europe, che ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di aver ricevuto la certificazione da INGEDE per AccurioJet KM-1e, un riconoscimento che premia il duro lavoro dei nostri team di sviluppo e sostiene il nostro impegno per la sostenibilità”. AccurioJet KM-1e è una macchina innovativa che consente possibilità quasi infinite di stampa su una vasta gamma di substrati diversi, e, con così poche macchine da stampa digitali che hanno raggiunto questo standard di disinchiostrazione, il sistema si distingue ora ancora di più dalla concorrenza, offrendo ai professionisti della stampa maggiori possibilità di far crescere la propria attività in modo sostenibile.