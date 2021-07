Konica Minolta ha ricevuto il premio PaceSetter 2021-2022 Buyers Lab (BLI) da parte del prestigioso ente Keypoint Intelligence per la varietà di applicazioni di stampa professionale realizzabili con le sue tecnologie. Questi riconoscimenti celebrano gli OEM che supportano al meglio i propri clienti nella riduzione dei costi e crescita del business attraverso differenti applicazioni di Stampa.

Il sistema a getto d’inchiostro UV LED AccurioJet KM-1e di Konica Minolta si è distinto per la sua capacità di stampare su un’ampia varietà di substrati e realizzare numerose applicazioni diverse.

Secondo il feedback di Keypoint Intelligence, infatti, Konica Minolta AccurioJet KM-1 e con inchiostri UV consente agli utenti di stampare su una serie di supporti che altre tecnologie di fogli singoli non possono; biglietti di auguri, carte regalo, chiavi delle camere d’albergo e persino badge identificativi possono essere stampati su film texture o PVC. Altre applicazioni possono essere stampate su materiali sintetici, adesivo PET, polipropilene e polietilene. Inoltre, KM-1e consente anche la stampa di applicazioni artistiche su tele di dimensioni fino a 585×750 mm e dispone di un sistema di taglio laser offline appositamente pensato per il formato del foglio B2+ in grado di produrre diversi tipi di finiture eleganti.

Un altro elemento importante riconosciuto da Keypoint Intelligence è che Konica Minolta supporta il ​​successo dei suoi clienti attraverso lo sviluppo del business e un programma di servizi professionali personalizzati.

“AccurioJet KM-1e è fondamentale nella nostra strategia e per consentire ai nostri clienti di far crescere le loro attività e massimizzare l’efficienza del flusso di lavoro, portando a una redditività più elevata e sostenibile a lungo termine. Questo riconoscimento da parte di Keypoint Intelligence conferma la nostra posizione di leadership nel mercato con la nostra tecnologia a getto d’inchiostro UV LED e le soluzioni di finitura, e siamo orgogliosi di ricevere questo prestigioso premio”, ha detto Bill Troxil Senior Vice President, Industrial and Inkjet Printing, Konica Minolta.

Con il concept “Igniting Print Possibilities” riassumiamo la nostra spinta a risolvere le sfide dei clienti e della società grazie alla stampa digitale attraverso automazione, produzione digitale on-demand integrata e qualità e funzionalità avanzate. “AccurioJet KM-1e è un pilastro fondamentale nella nostra strategia volta a supportare i clienti nel cogliere le numerose nuove opportunità offerte dalla digitalizzazione, cavalcando l’evoluzione dalla stampa offset alla stampa a getto d’inchiostro”, ha detto Hidetoshi Omo, Head of Center of Competence KM-1, Konica Minolta Business Solutions Europe.

AccurioJet KM-1e incarna infinite possibilità di espansione del business, dagli attuali settori di attività alle attività più redditizie. Il dispositivo ha amplificato i vantaggi della tecnologia a getto d’inchiostro UV LED per massimizzare la qualità e la capacità di stampa su vari tipi di supporti come plastica, segnaletica retroilluminata, pellicola trasparente, carta sventata, supporti metallici, tela e substrati sintetici. AccurioJet KM-1e continua ad aiutare i clienti a perseguire prodotti ad alto valore aggiunto in cui sono richieste produzione di alta qualità, ampia compatibilità dei supporti e personalizzazione.