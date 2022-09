GDM, azienda del Gruppo Coesia e leader nel mercato macchine converting e packaging per la manifattura di prodotti igienici monouso, dal 19 al 23 settembre aprirà le porte del suo stabilimento di Offanengo (CR) per un evento esclusivo che darà l’opportunità di scoprire e toccare con mano l’unicità della sua proposta nel segmento Protective Underwear:

AP3 Grey – la linea converting di GDM per la produzione di indumenti protettivi a 300 ppm;

SB40 Red Series A3 – la confezionatrice GDM con velocità di alimentazione di 300 ppm;

RI20 – la soluzione di pallettizzazione automatizzata di FlexLink, azienda parte del Gruppo Coesia e in stretta sinergia con GDM;

Stampa digitale di Kodak – unità display per la stampa digitale integrabile sulle linee converting e campionatura di diversi materiali.

Questi elementi costituiscono una soluzione chiavi in mano completa sviluppata per integrare perfettamente le esigenze in evoluzione del mercato dell’incontinenza degli adulti e le esigenze sempre più complesse di produzione.