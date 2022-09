A Norimberga è tempo di aggiornamenti a FACHPACK 2022

Tre giorni di fiera, affiancati da un ampio programma di supporto di conferenze e aree speciali: la fiera europea del packaging, delle tecnologie e dei processi torna per proporre il tema chiave “Transition in Packaging”: si parlerà soprattutto dei temi attualissimi di sostenibilità del packaging, packaging nell’e-commerce e crescente digitalizzazione.

Dal 27 al 29 settembre 2022, oltre 1.100 espositori (+40% rispetto al 2021) si incontreranno alla FACHPACK 2022 per presentare prodotti, macchinari e soluzioni innovative presso i loro stand. Tema conduttore di questa edizione sarà “Transition in Packaging”, che già dal nome svela il grande cambiamento in atto nel settore a vari livelli. Per i visitatori dei settori beni di consumo e beni industriali sono previsti un ampio programma di presentazioni, mostre speciali e cerimonie di premiazione. Il 2022 è un anno particolare per l’evento, che vedrà svolgersi in parallelo nel centro fieristico anche POWTECH, la fiera internazionale leader per il trattamento, l’analisi e la movimentazione di polveri, granulati e materiali sfusi, creando ulteriori sinergie nel segmento della lavorazione e del confezionamento.

Entrambi gli eventi godranno della visita degli utenti dai settori alimentare e dei mangimi, chimico, farmaceutico, lavorazione della plastica e ingegneria meccanica. E nell’arco di tre giorni, i due eventi riuniranno l’intera filiera, dalla lavorazione e tecnologia fino al confezionamento. “Naturalmente, il biglietto di ingresso per ognuno dei singoli eventi consentirà l’ingresso a entrambi i saloni”, afferma Heike Slotta, Direttore Esecutivo. FACHPACK occuperà nove saloni espositivi e POWTECH quattro ed entrambe le fiere saranno facilmente collegate all’interno del quartiere fieristico.

Rispetto a FACHPACK 2021, la mostra è cresciuta ancora una volta in modo significativo. “Siamo estremamente felici di essere stati in grado di aumentare il numero di espositori in maniera sostanziosa dal 2021, considerando il periodo storico ancora incerto. Tra gli oltre 1.100 espositori saranno presenti numerosi noti produttori di macchine per imballaggio e materiali di imballaggio, nonché molte nuove aziende, e anche grandi espositori che hanno riscoperto FACHPACK negli anni”, afferma Phillip Blass, direttore dell’evento.

Attraverso il tema “Transition in Packaging”, filo conduttore sia della mostra che del programma di supporto, FACHPACK mira a informare e sensibilizzare sugli attuali sviluppi del settore, a fornire indicazioni e a incoraggiare il dialogo in tempi di grande incostanza e di notevoli impatti ambientali. “Per suscitare interesse alla fiera abbiamo lanciato un’interessantissima campagna di storytelling: in vista di FACHPACK, sotto l’hashtag #TransitionInPackaging, pubblicheremo regolarmente storie di persone che stanno dando un contributo molto attivo ai cambiamenti nel settore dell’imballaggio e invitiamo anche i nostri espositori a contribuire con le loro storie. Durante i 3 giorni di fiera sarà quindi possibile incontrare di persona i “narratori”, esaminare i loro prodotti e soluzioni e confrontarsi sulle sfide del futuro”, spiega Blass. Il sito dell’evento, ricco del programma completo e dei punti di forza del 2022, al link: www.fachpack.de/transition-in-packaging.de

Numerose idee e ispirazioni nascono come di consueto dagli spunti offerti nei forum, che presentano argomenti diversi in ognuna delle 3 giornate: anche quest’anno FACHPACK ha organizzato un programma denso di presentazioni nei forum PACKBOX (padiglione 9) e TECHBOX (padiglione 3C), sempre molto apprezzati dai visitatori. Nel 2021 i due forum hanno visto la partecipazione di 9.500 visitatori e la loro particolarità è data dal fatto che il programma è stilato da importanti partner del settore dell’imballaggio, che invitano le parti interessate non solo ad ascoltare ma anche a essere coinvolte nelle discussioni. I forum esploreranno questioni delicate di attualità del settore come la carenza di personale qualificato, la gestione della catena di approvvigionamento, i prezzi delle materie prime e molto altro ancora.

Nello specifico, gli argomenti affrontati dal forum PACKBOX sono “Esperienza e aspettative del mercato” (27.9.), “Design sostenibile e materiali” (28.9.) e “Packaging: digital & smart” (29.9.).

In parallelo il forum TECHBOX esplorerà invece i temi “Innovazione e strategia per il clima” (27.9.), “Nuovi modelli di business nel segmento delle macchine per l’imballaggio / Attrarre e garantire lavoratori qualificati e altri dipendenti” (28.9.) e “Efficienza e digitalizzazione” (29.9.).

A integrazione di questi due momenti e luoghi di confronto, nel padiglione 5 si svolgerà il forum degli espositori INNOVATIONBOX, dove gli espositori registrati potranno presentare ai visitatori, esclusivamente professionali sia di FACHPACK che di POWTECH, le proprie innovazioni e highlight, tenendo presentazioni dal vivo di 30 minuti.

FACHPACK è fiera fisica e anche “myFACHPACK”, ovvero l’estensione digitale dell’evento in loco: lo strumento è utilissimo per facilitare il matchmaking e veicolare informazione, anche con chi per diversi motivi non potrà essere presente fisicamente a Norimberga. A partire dal 16 settembre myFACHPACK sarà attiva e consentirà il networking tra le aziende, gli speaker delle conferenze e i partner. Ogni partecipante all’evento, sia in qualità di visitatore, di espositore o di ospite, sarà connesso a chiunque abbia fatto l’accesso alla piattaforma via desktop o app sul proprio smartphone e potrà inoltre visionare in streaming o on demand tutte le presentazioni tenute nei forum.

In un periodo storico in cui, come la maggior parte dei settori anche l’industria dell’imballaggio sta attraversando cambiamenti radicali, rafforzati e accelerati dalla pandemia e da conflitti politici come la situazione in Ucraina, l’industria e il commercio si devono confrontare costantemente con nuove sfide. E proprio in una situazione delicata come questa, FACHPACK, considerandosi possibile forza trainante ospiterà, insieme alle conferenze, anche alcune aree speciali: quella dedicata alle start up internazionali, un padiglione per le giovani imprese innovative, che porteranno una boccata d’aria fresca e nuove idee al mondo del packaging e che, il primo giorno dell’evento, vedranno premiati con il prestigioso German Packaging Award del German Packaging Institute (dvi), i prodotti e le attrezzature più innovativi; il padiglione “Labels & More” e la linea di confezionamento robotica forniranno anche interessanti spunti sulla tecnologia di etichettatura e la robotica, mentre al padiglione delle associazioni europee di imballaggio, la condivisione di informazioni e il networking saranno trainanti.

Il focus di FACHPACK 2022 sarà ovviamente l’esperienza fieristica in loco, le conversazioni di persona e l’atmosfera stimolante nei saloni espositivi sono ciò che i nostri clienti apprezzano così tanto del format fieristico di Norimberga. Tuttavia, le opzioni digitali consentiranno agli interessati di preparare o seguire lo svolgimento dell’evento in loco in modo ancora più attivo ed efficiente.

Per registrarsi e ricevere il biglietto di ingresso alla manifestazione, inserire il codice FP22IT su https://www.fachpack.de/voucher

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare Marianna Lucca, NürnbergMesse Italia, marianna.lucca@nm-italia.it