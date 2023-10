Grande interesse tra i visitatori di Plast 2023 per questa soluzione di stampa proposta da Giugni. Miniflex® 528 è adatta per la stampa di dimensioni medio-piccole durante il processo d’estrusione o produzione di shopper in saldatrice, ad esempio per personalizzare film, buste e sportine in plastica. Il sistema di inchiostrazione comprende racla e rullo anilox ceramico, quindi particolarmente indicato anche per la gestione degli inchiostri UV, più viscosi rispetto a quelli base solvente o base acqua. Pur essendo una macchina a trascinamento e completamente manuale, il modello 528 è altamente intuitivo per l’operatore, che sarà in grado di ottenere un prodotto stampato di ottima qualità, pur non essendo uno stampatore professionista.

Gli inchiostri UV permettono la stampa su molti materiali diversi garantendo brillantezza, coprenza e resistenza all’usura. Inoltre non vengono prodotti VOC e possono restare in macchina a lungo per essere pronti a riprendere la stampa anche dopo fermi macchina prolungati.

“Oltre a tutti questi vantaggi si aggiunge il sistema di essiccazione costituito da una lampada UV LED raffreddata ad aria, molto compatta e facilmente integrabile anche su sistemi esistenti. Tutto questo per oltre 20 mila ore di funzionamento a ridotto impatto ambientale, in quanto le lampade UV Led non rilasciano ozono come quelle ad UV tradizionale e sono tendenzialmente più sicure per la salubrità dell’ambiente in cui operano”, ci spiega Alessio Zuccaro, coordinatore tecnico commerciale di Giugni.