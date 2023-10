Un packaging affidabile è la chiave di una protezione completa del prodotto. I sacchetti di carta di alta qualità sono un’ottima opzione: consentono di trasportare e mettere al sicuro un’ampia gamma di prodotti, resistono alle difficoltà del trasporto e possono persino essere riutilizzati più volte. L’iniziativa “The Paper Bag” spiega perché ci si può affidare ai sacchetti di carta. “Fidati del tuo sacchetto di carta” è anche il tema generale del 6° European Paper Bag Day che si celebra con diverse attività in tutta Europa il 18 ottobre 2023.

“La durata del sacchetto di carta è di grande importanza per la soddisfazione del cliente” , spiega Elin Gordon, Segretaria generale di CEPI Eurokraft. “Ma un sacchetto di carta di alta qualità offre molti altri vantaggi: è prodotto con una materia prima rinnovabile, è biodegradabile (senza rilascio di microplastiche), può essere riutilizzato e quindi riduce al minimo anche l’impatto ambientale. Inoltre, è un buon mezzo per stampare informazioni per i consumatori e trasmettere un’immagine del marchio sostenibile”. I sacchetti di carta sono realizzati in carta kraft, appositamente sviluppata per imballaggi impegnativi a base di fibre. La materia prima grezza utilizzata nella produzione della carta kraft sono le fibre lunghe di cellulosa, che vengono ricavate dalle operazioni di diradamento degli alberi e dagli scarti di lavorazione dell’industria dei segati. Provengono da foreste europee a gestione sostenibile. Le fibre vengono lavorate in modo da legarsi bene durante la produzione della carta. Ciò conferisce alla carta un alto livello di resistenza meccanica e allo strappo e consente di ridurre i materiali e minimizzare l’uso delle risorse. La scelta della colla e una struttura intelligente dei manici migliorano ulteriormente la resistenza e la durata del sacchetto di carta.

Linee guida sui sacchetti di carta di alta qualità

L’industria europea della carta kraft e dei sacchetti di carta produce sacchetti di carta di alta qualità che reggono almeno sei chilogrammi e possono essere riutilizzati cinque volte. Di recente “The Paper Bag” ha pubblicato le linee guida per il settore dei sacchetti di carta di alta qualità. Il documento fornisce ai produttori di sacchetti di carta e ai loro clienti dei parametri orientativi in grado di influenzare la durata di un sacchetto di carta. Insieme, possono lavorare sui requisiti necessari per garantire una qualità ottimale del sacchetto.

Andare sul sicuro con la certificazione di qualità

La durata dei sacchetti di carta può essere testata in conformità con la norma europea EN 13590. Lo standard è la base per il sistema di certificazione della qualità dei sacchetti di carta. Si basa su organismi di standardizzazione approvati ed è progettato per aiutare i rivenditori a evitare sacchetti di qualità scadente. Di conseguenza, il sacchetto di carta può essere contrassegnato con il peso e il volume che può trasportare. “È consigliabile scegliere sempre un sacchetto di carta testato e certificato”, afferma Gordon. “Offre una protezione ottimale del prodotto per uno shopping e una brand experience sicuri. E può essere riutilizzato più volte a vantaggio della mitigazione del clima, delle risorse naturali e della consapevolezza del marchio allo stesso tempo”.

La riutilizzabilità riduce l’impatto ambientale

Riutilizzare più volte un sacchetto di carta piuttosto che acquistarne uno nuovo preserva le risorse naturali che altrimenti verrebbero utilizzate nella produzione di un nuovo sacchetto di carta. “Il nostro settore si impegna seriamente per garantire una gestione forestale sostenibile e preservare le risorse naturali”, spiega Gordon. “Incoraggiamo vivamente i rivenditori e i proprietari di marchi a coinvolgere i loro clienti nel riutilizzare i loro sacchetti di carta il più a lungo possibile prima di riciclarli”. Inoltre, la CO 2 immagazzinata nella carta a causa del sequestro del carbonio rimane intrappolata durante i numerosi riutilizzi del sacchetto di carta, anche quando, dopo il riciclaggio, viene trasformata in un nuovo prodotto.

European Paper Bag Day

“Fidati del tuo sacchetto di carta!” – con questo slogan, il 6° European Paper Bag Day mira a sensibilizzare in merito all’affidabilità dei sacchetti di carta. La giornata annuale di sensibilizzazione del 18 ottobre si concentra sulla forza unica dei sacchetti di carta, che consente loro di trasportare una vasta gamma di articoli e di essere riutilizzati più volte. Con le celebrazioni in tutta Europa, la rete mira a incoraggiare più persone ad agire in modo responsabile e ad utilizzare, riutilizzare e riciclare i sacchetti di carta. Tutti sono invitati a partecipare alle celebrazioni e a condividere le proprie attività su Facebook, Instagram o LinkedIn utilizzando l’hashtag #EuropeanPaperBagDay.