Zund Italia a Viscom Hyper Reality con soluzioni di taglio digitali per etichette, packaging e applicazioni industriali

Zund Italia sarà tra i protagonisti di Viscom Italia Hyper Reality 2020, dove per tutta la durata della kermesse sarà possibile fissare appuntamenti one-to-one con il team italiano, disponibile a illustrare le caratteristiche delle macchine che potranno poi essere testate mediante demo virtuali personalizzate presso la sede di Valbrembo. Proprio la vicinanza al cliente rappresenta infatti da sempre un asset fondamentale del brand svizzero che si traduce in un servizio votato alla massima eccellenza.

Tra i sistemi di punta che Zund presenterà online a Viscom Italia Hyper Reality, il plotter G3, vera e propria macchina di precisione che permette di lavorare materiali con spessore fino a 110 mm. Potente e robusto, G3 è progettato per un utilizzo industriale 24/7 alla massima velocità. Caratterizzato da concezione totalmente modulare, questo tavolo da taglio è disponibile in 11 differenti dimensioni del piano e 3 diverse altezze del braccio per adattarsi a qualsiasi esigenza produttiva, variando gli utensili per configurare on demand la propria soluzione di taglio ideale.

Produttività raddoppiata per il cutter D3, dotato di un innovativo sistema a doppio braccio che definisce nuovi standard in termini di prestazioni. I due bracci, che operano in modo totalmente indipendente, possono essere equipaggiati con un massimo di tre diversi moduli incrementandone ulteriormente la versatilità. Il comando intelligente, inoltre, ottimizza autonomamente il lavoro sui due bracci, duplicando così la resa a seconda della tipologia di commessa.

Compatto, flessibile ed estremamente veloce, il sistema S3 è progettato per il taglio pregiato ed economico di etichette e adesivi. A incrementare ulteriormente le performance di questo cutter modulare, l’utilizzo di sensori di ultima generazione, il sistema di azionamento rapido e la tecnologia di taglio perfezionata. S3 dispone inoltre di un innovativo piano di aspirazione in acrilico che blocca il materiale e può essere regolata su tutta la larghezza della macchina.

Tutti i modelli Zund sono upgradabili nel tempo con i più recenti software di gestione e i nuovi utensili per specifiche applicazioni messi a punto dal reparto R&D interno. Una caratteristica esclusiva che ne garantisce costantemente la massima versatilità. Basta infatti implementare nuovi accessori per poter ampliare gli ambiti di utilizzo dei sistemi di taglio, diversificando la produzione e il business.