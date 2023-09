Zünd – Hall 8 Stand E09/F14 Viscom

Zünd Italia rinnova la sua partecipazione a Viscom Italia 2023. Tre giorni per incontrare i professionisti della comunicazione visiva alla ricerca di nuove tecnologie e applicazioni. E Zund Italia è pronta a soddisfare questa sete di novità.

La parola chiave di questa edizione è (sempre più) automazione. Protagonista allo stand sarà PortaTable 130, un robot collaborativo mobile, completamente integrato, a supporto delle operazioni di prelievo e smistamento dei pezzi tagliati. Il PortaTable consente una produzione completamente automatizzata e si adatta ai cutter Zünd G3 e S3.

“L’efficientamento produttivo e il miglioramento della redditività si ricercano in tutto il flusso di lavoro. La missione di Zünd è quella di migliorare costantemente l’esperienza di taglio dei suoi clienti, in ogni fase, avvalendosi di tecnologie all’avanguardia“, così Aldo Arabia, Sales Manager di Zund Italia, che sottolinea come PortaTable contribuisca ad automatizzare le fasi di carico e/o scarico durante il taglio, ottimizzando i processi.

Inoltre, il robot può essere spostato rapidamente da un’estremità all’altra o da una macchina all’altra, con conseguente risparmio di tempo e risorse. Un altro vantaggio di PortaTable è il software integrato in grado di comunicare con il modulo Pick&Place di Zünd senza intervenire con ulteriori programmazioni. Il prelievo e lo smistamento dei pezzi tagliati vengono gestiti automaticamente dal robot.

A Viscom il PortaTable lavorerà con l’S3 L-1600 con sheet feeder per una dimostrazione ancora più completa del flusso di lavoro automatizzato ad alta efficienza produttiva garantito da Zünd.

Accanto a S3 ci sarà spazio anche per il G3 L-2500, dotato di fresa e configurato per rispondere alle esigenze di crescente versatilità del settore della visual communication.

Ma non è tutto: in occasione di Viscom verrà presentata al mercato italiano la nuova Q-Line con Board Handling System – BHS180, potente sistema di taglio che si va ad aggiungere all’offerta attuale e stabilisce nuovi standard nella produzione industriale “da pallet a pallet”. La nuova Q-Line con Board Handling System – BHS180 e UNDERCAM è la soluzione industriale altamente automatizzata nel campo della produzione di espositori e imballaggi stampati.

“Siamo certi che Q-Line rappresenti una rivoluzione del taglio, tanto in termini di performance quanto in termini di semplificazione del flusso di lavoro“, conclude Arabia.