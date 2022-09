XSYS ottiene la medaglia d’argento EcoVadis 2022

XSYS Germany GmbH è stata inserita nel 10% dei migliori impianti di produzione nel settore di vernici, colori e rivestimenti simili, inchiostri per stampa e adesivi sintetici, e ha ottenuto una medaglia d’argento di EcoVadis come riconoscimento per le sue prestazioni in ambito di sostenibilità.

“Questa valutazione rispecchia gli encomiabili obiettivi raggiungi dal team di XSYS e tutto il duro lavoro svolto per portare eccellenti risultati nel settore della stampa grazie alle nostre lastre flessografiche e tipografiche”, ha affermato Dagmar Schmidt, CEO di XSYS. “Si spinge anche oltre il nostro impegno di proteggere l’ambiente, valutando anche il nostro lavoro in termini di responsabilità sociale, diversità e diritti umani”.

La sostenibilità viene considerata sempre più un requisito di base per i clienti e un elemento di vantaggio sulla concorrenza, e di conseguenza si registra una crescente richiesta di maggiore controllo e trasparenza riguardo a prodotti e procedure. Le aziende stanno adottando e integrando più che mai i principi di responsabilità sociale d’impresa nei rispettivi processi e decisioni di acquisto, per rispondere alle nuove richieste e preparare le loro attività al futuro.

“La medaglia d’argento EcoVadis offre ai nostri clienti una rappresentazione chiara della posizione della nostra azienda in termini di prestazioni di sostenibilità rispetto alle altre aziende del settore, e soprattutto ci fornisce una precisa indicazione degli aspetti in cui è possibile ottenere un miglioramento”, spiega Friedrich von Rechteren, Global Commercial VP, XSYS. “Siamo convinti che il nostro coinvolgimento attivo nel processo di valutazione contribuisca a indirizzare e accelerare il percorso di sostenibilità di XSYS, e a creare inoltre una solida piattaforma per gestire i miglioramenti delle prestazioni, a vantaggio dei nostri clienti.”

“In XSYS tuttavia non dormiamo mai sugli allori e continueremo a migliorare in tutte le categorie in vista della prossima valutazione EcoVadis di fine anno. Questo impegno prevede la completa trasparenza in tutto ciò che facciamo e l’obiettivo finale è ovviamente ottenere la medaglia d’oro”.

La valutazione EcoVadis è il risultato del solido impegno di XSYS nei confronti dell’ambiente e del comportamento etico. I dati dimostrano che le aziende valutate da EcoVadis per almeno tre volte hanno migliorato i loro processi di gestione della sostenibilità, raggiungendo un livello sopra la media e registrando un miglioramento su base annuale relativamente agli aspetti legati alla sostenibilità.

Come parte del processo, XSYS Germany GmbH è stata valutata sulla base di quattro ambiti: Ambiente, Lavoro e diritti umani, Etica e Acquisti sostenibili, ottenendo un punteggio complessivo di 61 su 100, che posiziona l’azienda nel 91º percentile del settore. I punteggi più elevati (70/100) sono stati assegnati nella categoria Etica (che prende in considerazione aspetti quali corruzione, comportamenti anticoncorrenziali, informazione responsabile e gestione) e nella categoria Ambiente, in cui sia gli impianti che i prodotti vengono analizzati in modo approfondito.

EcoVadis è il fornitore più affidabile di valutazioni su sostenibilità aziendale, intelligence e strumenti collaborativi di miglioramento delle prestazioni per le supply chain globali. Con la sua attività di valutazione della sostenibilità delle aziende in base a 21 criteri, questa piattaforma collaborativa consente alle aziende di concentrarsi sulle prestazioni e individuare un chiaro percorso per un miglioramento continuo. La sua metodologia si basa sugli standard di sostenibilità internazionali (Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, ISO 26000) e la supervisione è garantita da un comitato scientifico di esperti in sostenibilità e supply chain, per garantire valutazioni indipendenti affidabili sulla sostenibilità.